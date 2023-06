Firma SK Hynix wchodzi na rynek przenośnych dysków SSD. Najnowszy model Beetle X31 wyróżnia się swoim wyglądem.

Koreański producent pamięci — firma SK Hynix — postanowiła spróbować swoich sił na rynku przenośnych dysków SSD. Pierwszym modele, który trafi do portfolio marki będzie Beetle X31. Ma to być szybki, mobilny i zarazem elegancki produkt.

SK Hynix Beetle X31

SK Hynix Beetle X31 to produkt stylizowany na skarabeusza. Ma prostą, elegancką i przede wszystkim aluminiową obudowę w kolorze złota. Zastosowany materiał ma pozytywnie wpływać na wytrzymałość oraz temperatury dysku. Samo urządzenie jest wielkości mydła, więc bez problemu mieści się w dłoni. Dokładne wymiary to 74 × 46 × 14,8 mm, a masa całkowita wynosi zaledwie 53 gramy.

Jeśli chodzi o specyfikację, to SK Hynix Beetle X31 nie ma czego się wstydzić. Deklarowane przez producenta prędkości to 1050 MB/s w trakcie odczytywania danych i 1000 MB/s przy zapisywaniu plików. Dysk z komputerem łączy się za pomocą złącza USB-C. W zestawie znajdują się dwa przewody USB-C do USB-C oraz USB-C do USB-A. Do wyboru będzie wersja o pojemności 512 GB lub 1 TB.

Dysk już wcześniej był dostępny w Korei w cenie 138 tys. wonów za wersję 1 TB, czyli około 425 zł. Teraz producent poinformował o globalnej dostępności. Na światowe rynku urządzenie trafi w przyszłym miesiącu.

