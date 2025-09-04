Sferis ma nową gwiazdę. Ten smartfon zastąpi Moto G34 5G

Mowa tu o Motoroli Moto G34 5G, która przez długi czas była dostępna tylko w tym sklepie i u operatorów. Co więcej, bardzo często pojawiała się ona w promocji, w ramach której za 499 zł dostawaliśmy chyba najlepiej wyceniony smartfon w Polsce. Niestety, od dawna nie jest on dostępny w sklepie. Jednak umarł król, niech żyje król!

Motorola Moto G35 5G

Wszystko wskazuje na to, że w tej roli zastąpi go jego następca, czyli Motorola Moto G35 5G. Ten również nie jest dostępny w największych polskich marketach z elektroniką. Jego standardowa cena w Sferis wynosi 599 zł, co jak na jego możliwości jest naprawdę atrakcyjną opcją. Jednak w ramach promocji smartfon ten może być Wasz za jedyne 539 zł.

A co takiego oferuje? 6,72-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości 120 Hz to dobry początek. Do tego dostajemy układ Unisoc T760, który jest wspierany przez 8 GB RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 256 GB danych i slot kart pamięci do 1 TB.

Nie zabrakło także NFC, aparatu 50 Mpix i e-SIM. Na pokładzie jest nawet Jack 3.5 mm, a to wszystko przy odporności na zachlapania w ramach normy IP54. Bateria to natomiast 5000 mAh z ładowaniem do 20 W. Jeśli ktoś więc szuka taniego, acz porządnego smartfona na lata, to Moto G35 5G będzie idealnym wyborem.