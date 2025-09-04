Sferis ma nową gwiazdę. Ten smartfon zastąpi Moto G34 5G
Jeśli chodzi o promocje w sklepie Sferis.pl, to ten kojarzy mi się głównie z jednym urządzeniem.
Mowa tu o Motoroli Moto G34 5G, która przez długi czas była dostępna tylko w tym sklepie i u operatorów. Co więcej, bardzo często pojawiała się ona w promocji, w ramach której za 499 zł dostawaliśmy chyba najlepiej wyceniony smartfon w Polsce. Niestety, od dawna nie jest on dostępny w sklepie. Jednak umarł król, niech żyje król!
Motorola Moto G35 5G
Wszystko wskazuje na to, że w tej roli zastąpi go jego następca, czyli Motorola Moto G35 5G. Ten również nie jest dostępny w największych polskich marketach z elektroniką. Jego standardowa cena w Sferis wynosi 599 zł, co jak na jego możliwości jest naprawdę atrakcyjną opcją. Jednak w ramach promocji smartfon ten może być Wasz za jedyne 539 zł.
A co takiego oferuje? 6,72-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości 120 Hz to dobry początek. Do tego dostajemy układ Unisoc T760, który jest wspierany przez 8 GB RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 256 GB danych i slot kart pamięci do 1 TB.
Nie zabrakło także NFC, aparatu 50 Mpix i e-SIM. Na pokładzie jest nawet Jack 3.5 mm, a to wszystko przy odporności na zachlapania w ramach normy IP54. Bateria to natomiast 5000 mAh z ładowaniem do 20 W. Jeśli ktoś więc szuka taniego, acz porządnego smartfona na lata, to Moto G35 5G będzie idealnym wyborem.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.