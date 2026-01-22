Masz telewizor Samsunga? Jesteś w potężnej grupie Polaków

Miliony urządzeń w sieci

Koreański producent ma powody do zadowolenia. Według danych na koniec grudnia 2025 roku, w polskich domach działało aż 4,1 miliona aktywnych urządzeń podłączonych do sieci. Mowa tu o telewizorach, ale też inteligentnych monitorach i projektorach tej marki. To spory skok w porównaniu do danych sprzed dwóch lat.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeszcze pod koniec 2023 roku Samsung raportował 3,5 miliona takich urządzeń. Oznacza to, że w ciągu 24 miesięcy przybyło nam 600 tysięcy nowych ekranów podpiętych do Internetu. Ekosystem urósł więc o solidne 15%. Co ciekawe, Polacy nie traktują telewizora tylko jako mebla. Sprzęt jest w użyciu bardzo intensywnie. Średni czas pracy telewizora Samsung w grudniu 2025 roku wyniósł ponad 6 godzin dziennie.

Co oglądamy najczęściej?

Wysoki czas pracy to zasługa aplikacji VOD i streamingu. Samsung podaje, że użytkownicy mają obecnie dostęp do około 1000 aplikacji, z czego 200 ma polski interfejs. Wszystkie są certyfikowane i sprawdzone pod kątem działania na Tizenie.

Statystyki uruchamiania aplikacji nie przynoszą rewolucji, ale potwierdzają silną pozycję gigantów. W grudniu 2025 roku królem polowania był Netflix. Zaraz za nim uplasował się YouTube.

W pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych usług znalazły się także:

Prime Video,

HBO Max,

Canal+,

Disney+,

SkyShowtime,

Spotify,

SmartThings,

Sweet.TV.

Warto odnotować rosnącą rolę gamingu. Aplikacja Xbox, która pozwala na granie w chmurze bez posiadania konsoli (wystarczy pad i abonament Game Pass), staje się coraz ważniejszym punktem rozrywki na dużym ekranie.

Dłuższe wsparcie i bezpieczeństwo

Przy tak dużej liczbie podłączonych urządzeń kluczowe staje się oprogramowanie. Samsung deklaruje, że wszystkie modele od 2025 roku są objęte 7-letnim programem aktualizacji. To ważna informacja dla osób, które nie wymieniają telewizora co dwa lata. Przez ten czas system ma zachować kompatybilność z nowymi aplikacjami.

Producent zwraca też uwagę na bezpieczeństwo danych. Za ochronę odpowiada platforma Knox. Ma ona chronić hasła i dane użytkownika przed wyciekiem oraz blokować próby uruchomienia złośliwego oprogramowania czy nieautoryzowanych zmian w systemie.