Samsung daje czadu. Nowe kolumny Sound Tower to imprezowe bestie

Firma Samsung zaprezentowała dziś nowe kolumny głośnikowe Sound Tower. Modele ST50F i ST40F to prawdziwe, imprezowe bestie o dużej mocy:

Sound Tower ST50F – moc wyjściowa 240 W , do 18 godzin pracy, dwa 6½-calowe głośniki niskotonowe, dwa 25-milimetrowe głośniki wysokotonowe, teleskopowy uchwyt i kółka, wodoodporność IPX4.

– moc wyjściowa , do 18 godzin pracy, dwa 6½-calowe głośniki niskotonowe, dwa 25-milimetrowe głośniki wysokotonowe, teleskopowy uchwyt i kółka, wodoodporność IPX4. Sound Tower ST40F – moc wyjściowa 160 W, do 12 godzin pracy, dwa 5¼-calowe głośniki niskotonowe, dwa 20-milimetrowe głośniki wysokotonowe, stały uchwyt, wodoodporność IPX4.

Dzięki zastosowaniu autorskich falowodów akustycznych Waveguide w podwójnych kopułkowych głośnikach wysokotonowych dźwięk jest wzmacniany i emitowany w sposób tworzący szerszą i równomierniej wypełnioną scenę akustyczną. Samsung obiecuje wyraźne, dobrze słyszalne tony wysokie i mocne basy. Podwójne głośniki niskotonowe można ustawić na tryb „głęboki”, „dynamiczny” lub „spokojny”, odpowiednio do preferencji słuchaczy. Cztery dodatkowe tryby – „standardowy”, „szeroki”, „stadionowy” i „plenerowy” – pozwalają na optymalne dostosowanie akustyki do każdego otoczenia i każdej sytuacji, od grillowania w ogrodzie po zabawę taneczną.

Sound Tower zapewnia nawet 18 godzin (ST50F) po pełnym naładowaniu. Co więcej, akumulator jest wymienny, a wodoszczelność klasy IPX4 pozwala nie martwić się o deszcz, podczas użytkowania kolumny „pod chmurką”. Aby uzyskać jeszcze pełniejszą scenę dźwiękową, użytkownicy mogą skorzystać z systemu Auracast, który rozsyła sygnał Bluetooth z urządzeń Galaxy do pobliskich głośników, lub sparować dwie kolumny Sound Tower w trybie True Wireless Stereo.

Kolumn Sound Tower wyposażone są też w system oświetlenia Party Lights+. Dzięki pięciu gotowym ustawieniom nastroju i sześciu dynamicznym paletom oświetlenia użytkownicy mogą stworzyć idealny klimat, korzystając z aplikacji Samsung Sound Tower. Kolumna reaguje w czasie rzeczywistym, analizując rytm muzyki i częstotliwości dźwięku, synchronizując grę świateł z dziesiątkami diod LED. Nowa konfiguracja diod pokrywa pięć stron kolumny, emitując światło o efekcie przestrzennym.

Uzupełnieniem możliwości kolumn Sound Tower są wbudowane tryby DJ Booth i Karaoke, a także wejście gitarowe.

Nowe modele Sound Tower są również wyposażone w autorskie kółka i uchwyty Grip & Roll – w ST40F znajdują się szczelinowy uchwyt na dole i stała rączka na górze, a w ST50F – kółka i teleskopowy uchwyt. Dzięki temu przenoszenie kolumny jest szybkie i wygodne.