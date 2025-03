Samsung pozamiatał. Smartfon z AMOLED, 5G i baterią 6000 mAh możesz kupić za 499 złotych

Mowa tu o Samsungu Galaxy M15, czyli budżetowym urządzeniu koreańskiego producenta, którego obecnie możecie kupić za 499 złotych. I chociaż cena ta nigdzie nie jest oznaczona jako promocyjna, to warto mieć na uwadze, że w niemal każdym sklepie widnieje dopisek, iż cena sugerowana wynosi 999 złotych. Warto mieć to na uwadze, że może on z czasem podrożeć do tego poziomu, ale wcale nie musi.