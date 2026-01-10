Samsung ostrzega. Kryzys RAM wpłynie nie tylko na PC i smartfony

Dalsza część tekstu pod wideo

Kryzys pamięci uderzy także w rynek TV?

Ceny kości DRAM i NAND niesamowicie wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wszystkiemu jest oczywiście winne masowe wykupowanie komponentów przez ogromne korporacje, planujące użyć ich w centrach danych AI lub ogólnie do zwiększenia swojej mocy obliczeniowej na potrzeby sztucznej inteligencji.

Od tego kryzysu nie ucieknie nikt – powiedział TM Roh, który zapowiedział, że w tym roku zagrożone skokami cen mogą być także urządzenia AGD oraz telewizory.

Jak ujawnił szef marketingu Samsunga, Wonjin Lee, brakuje obecnie półprzewodników i ceny nieustannie wzrastają. "Nie chcemy przenosić tych kosztów na konsumenta, ale wkrótce będziemy w momencie, gdy będziemy zmuszeni myśleć o zmianie cen naszych produktów".

Firma analityczna Omdia zauważyła, że w grudniu 2025 roku, w porównaniu do pierwszej połowy 2025 r., ceny DRAM-u wzrosły dwukrotnie. W przypadku telewizorów, to panele są najdroższym komponentem, ale jeśli ceny pamięci wzrosną niebotycznie, to również i one mogą wpłynąć na ceny TV.

Rynek telewizorów i tak operuje na bardzo małych marżach – szczególnie w segmencie budżetowym i średniej półki, więc to tam właśnie może się najwięcej zmienić.