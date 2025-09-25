Sprzęt

Samsung poszedł na zakupy. Ma już 21 ikonicznych marek audio

Samsung sfinalizował przejęcie firmy Sound United należącego do grupy Masimo. Dzięki temu koreański gigant urósł jeszcze bardziej i jest obecnie właścicielem dwudziestu jeden cenionych marek audio.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 25 WRZ 2025
Marki takie jak Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé i Boston Acoustics, należące do firmy Sound United zostały przejęte od dotychczasowego właściciela, Masimo Corporation przez Harman International, spółkę zależną Samsunga. Zapowiadana już wstępnie w maju i sfinalizowana dziś transakcja ma wartość 350 mln USD.

Koreański gigant podkreślił, że Sound United będzie funkcjonować jako niezależna jednostka biznesowa w dziale Lifestyle firmy Harman, co pozwoli markom zachować ich tożsamość i lojalność klientów. Nie ma więc obaw, że cenione przez koneserów dobrego brzmienia marki znikną z rynku.

W efekcie, wraz ze wcześniejszymi zakupami, Samsung stał się właścicielem aż 21 ikonicznych marek audio. Poza pozyskanymi od Masimo są to: AKG, Arcam, Crown, DBX, Flux, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson, Martin, Revel i Soundcraft.

Transakcja umacnia pozycję Samsunga jako jednego z największych graczy na rynku audio na świecie. Pozwala to firmie na jeszcze silniejsze wejście na segment audio premium, co jednocześnie umożliwi wykorzystanie technologii tych marek we własnych produktach spod marki Galaxy.

Prezes działu Lifestyle Harman, Dave Rogers, podkreślił, że połączenie pasji do dźwięku, innowacji i jakości marek Sound United z doświadczeniem Harman i Samsunga otwiera nowe możliwości rozwoju i umacnia ich pozycję jako lidera branży audio. 

