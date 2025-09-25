Samsung poszedł na zakupy. Ma już 21 ikonicznych marek audio

Marki takie jak Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé i Boston Acoustics, należące do firmy Sound United zostały przejęte od dotychczasowego właściciela, Masimo Corporation przez Harman International, spółkę zależną Samsunga. Zapowiadana już wstępnie w maju i sfinalizowana dziś transakcja ma wartość 350 mln USD.

Koreański gigant podkreślił, że Sound United będzie funkcjonować jako niezależna jednostka biznesowa w dziale Lifestyle firmy Harman, co pozwoli markom zachować ich tożsamość i lojalność klientów. Nie ma więc obaw, że cenione przez koneserów dobrego brzmienia marki znikną z rynku.

W efekcie, wraz ze wcześniejszymi zakupami, Samsung stał się właścicielem aż 21 ikonicznych marek audio. Poza pozyskanymi od Masimo są to: AKG, Arcam, Crown, DBX, Flux, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson, Martin, Revel i Soundcraft.

Transakcja umacnia pozycję Samsunga jako jednego z największych graczy na rynku audio na świecie. Pozwala to firmie na jeszcze silniejsze wejście na segment audio premium, co jednocześnie umożliwi wykorzystanie technologii tych marek we własnych produktach spod marki Galaxy.