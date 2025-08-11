Samsung sypie prezentami. Kup smartfon i zgarnij zegarek lub słuchawki
Samsung przygotował sierpniową akcję, w której przy zakupie wybranych smartfonów z serii Galaxy można odebrać prezent. Do wyboru jest zegarek Galaxy Watch6 Classic lub słuchawki Galaxy Buds3 Pro. Oferta jest limitowana i potrwa tylko dwa tygodnie.
Smartfon i prezent w pakiecie
Promocja trwa od 11 do 24 sierpnia 2025 roku lub do wyczerpania puli nagród i obejmuje następujące smartfony:
- Samsung Galaxy S25,
- Samsung Galaxy S25+,
- Samsung Galaxy S25 Ultra,
- Samsung Galaxy S25 Edge,
- Samsung Galaxy S24 FE.
Po zakupie jednego z tych smartfonów u partnerów handlowych Samsunga (lista w regulaminie), można wybrać jedną z dwóch nagród: smartwatch Galaxy Watch6 Classic 43 mm (nasz test) lub słuchawki Galaxy Buds3 Pro (nasz test).
Łączny limit nagród wynosi 7500 sztuk. Po wyczerpaniu puli głównych prezentów (po 3500 zegarków i słuchawek), Samsung przewidział dodatkowe 500 par słuchawek Galaxy Buds2 Pro (nasz test).
Jak skorzystać z promocji?
Aby skorzystać z promocji, należy:
- kupić smartfon w okresie trwania akcji,
- aktywować go w Polsce do 31 sierpnia 2025 roku,
- zalogować się w aplikacji Samsung Members,
- wypełnić formularz zgłoszeniowy do 7 września 2025 roku i załączyć dowód zakupu.
Jedna osoba może otrzymać maksymalnie pięć nagród – po jednej za każdy model z listy. Samsung ma do 14 dni roboczych na weryfikację zgłoszenia. Po jej pozytywnym zakończeniu prezent zostanie wysłany kurierem w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych. Nie ma możliwości wymiany nagrody na gotówkę ani inny produkt.
Dodatkowe informacje o promocji można znaleźć w regulaminie.