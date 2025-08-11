Sprzęt

Samsung sypie prezentami. Kup smartfon i zgarnij zegarek lub słuchawki

Samsung przygotował sierpniową akcję, w której przy zakupie wybranych smartfonów z serii Galaxy można odebrać prezent. Do wyboru jest zegarek Galaxy Watch6 Classic lub słuchawki Galaxy Buds3 Pro. Oferta jest limitowana i potrwa tylko dwa tygodnie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:29
2
Samsung sypie prezentami. Kup smartfon i zgarnij zegarek lub słuchawki

Smartfon i prezent w pakiecie

Promocja trwa od 11 do 24 sierpnia 2025 roku lub do wyczerpania puli nagród i obejmuje następujące smartfony:

  • Samsung Galaxy S25,

Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25
Ekran 6.20" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4000mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
  • Samsung Galaxy S25+,

Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25+
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
  • Samsung Galaxy S25 Ultra,

Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz: Galaxy S25 Ultra to wydajny sprzęt pełen AI, ale poczekam na następcę (test)

  • Samsung Galaxy S25 Edge,

Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 3900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz: Test Galaxy S25 Edge – cienki, elegancki i (prawie) kompletny

  • Samsung Galaxy S24 FE.

Samsung Galaxy S24 FE
Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.11 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4700mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz: Samsung Galaxy S24 FE – testujemy flagowy smartfon dla fanów… Exynosa

Po zakupie jednego z tych smartfonów u partnerów handlowych Samsunga (lista w regulaminie), można wybrać jedną z dwóch nagród: smartwatch Galaxy Watch6 Classic 43 mm (nasz test) lub słuchawki Galaxy Buds3 Pro (nasz test).

Łączny limit nagród wynosi 7500 sztuk. Po wyczerpaniu puli głównych prezentów (po 3500 zegarków i słuchawek), Samsung przewidział dodatkowe 500 par słuchawek Galaxy Buds2 Pro (nasz test).

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, należy:

  • kupić smartfon w okresie trwania akcji,
  • aktywować go w Polsce do 31 sierpnia 2025 roku,
  • zalogować się w aplikacji Samsung Members,
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy do 7 września 2025 roku i załączyć dowód zakupu.

Jedna osoba może otrzymać maksymalnie pięć nagród – po jednej za każdy model z listy. Samsung ma do 14 dni roboczych na weryfikację zgłoszenia. Po jej pozytywnym zakończeniu prezent zostanie wysłany kurierem w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych. Nie ma możliwości wymiany nagrody na gotówkę ani inny produkt.

Dodatkowe informacje o promocji można znaleźć w regulaminie.

telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung