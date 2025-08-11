Samsung sypie prezentami. Kup smartfon i zgarnij zegarek lub słuchawki

Smartfon i prezent w pakiecie

Promocja trwa od 11 do 24 sierpnia 2025 roku lub do wyczerpania puli nagród i obejmuje następujące smartfony:

Samsung Galaxy S25,

Samsung Galaxy S25+,

Samsung Galaxy S25 Ultra,

Samsung Galaxy S25 Edge,

Samsung Galaxy S24 FE.

Po zakupie jednego z tych smartfonów u partnerów handlowych Samsunga (lista w regulaminie), można wybrać jedną z dwóch nagród: smartwatch Galaxy Watch6 Classic 43 mm (nasz test) lub słuchawki Galaxy Buds3 Pro (nasz test).

Łączny limit nagród wynosi 7500 sztuk. Po wyczerpaniu puli głównych prezentów (po 3500 zegarków i słuchawek), Samsung przewidział dodatkowe 500 par słuchawek Galaxy Buds2 Pro (nasz test).

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, należy:

kupić smartfon w okresie trwania akcji,

aktywować go w Polsce do 31 sierpnia 2025 roku,

zalogować się w aplikacji Samsung Members,

wypełnić formularz zgłoszeniowy do 7 września 2025 roku i załączyć dowód zakupu.

Jedna osoba może otrzymać maksymalnie pięć nagród – po jednej za każdy model z listy. Samsung ma do 14 dni roboczych na weryfikację zgłoszenia. Po jej pozytywnym zakończeniu prezent zostanie wysłany kurierem w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych. Nie ma możliwości wymiany nagrody na gotówkę ani inny produkt.