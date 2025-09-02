Samsung szykuje wielki powrót Exynosa. Ma trafić do Galaxy S26

Exynos 2600 w masowej produkcji

Według doniesień serwisu ETNews, Samsung przygotował się do masowej produkcji układu Exynos 2600. Nowy SoC powstaje w przełomowym procesie litograficznym 2 nm. To element strategii, która ma pozwolić koreańskiej firmie konkurować z TSMC – liderem w tej branży.

Nowy układ ma szansę przywrócić zaufanie użytkowników. Przez lata Exynosy były krytykowane za problemy z wydajnością i przegrzewanie się, co sprawiło, że w niektórych regionach Samsung stawiał na Snapdragony.

Nowa technologia ma rozwiązać stary problem

Jedną z największych nowości w Exynosie 2600 jest technologia Heat Pass Block (HPB). Jej zadaniem jest lepsze zarządzanie temperaturą, co od dawna było piętą achillesową procesorów Samsunga. Jeśli rozwiązanie zadziała zgodnie z zapowiedziami, użytkownicy mogą liczyć na chłodniejsze i stabilniejsze działanie smartfonów.

Galaxy S26 z dwoma wersjami chipów

Premiera serii Galaxy S26 spodziewana jest na początek 2026 roku. Telefony mają występować w dwóch wersjach – z Exynosem 2600 lub Snapdragonem 8 Elite Gen 2/Gen 5, w zależności od rynku. To jednak wciąż nieoficjalna informacja, więc należy ją traktować jako plotka, która wcale nie musi się urzeczywistnić.