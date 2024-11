Rząd wziął się za telewizory i dekodery. Szykuje nowe prawo

Ministerstwo Cyfryzacji kończy prace nad rozporządzeniem, które określi wymagania sprzętowe wobec telewizorów i dekoderów. Co się zmieni?

W Ministerstwie Cyfryzacji dobiegają końca prace nad rozporządzeniem, które zmieni wymagania techniczne względem telewizorów oraz dekoderów telewizji naziemnej. Z powodu dotychczas obowiązujących przepisów część urządzeń musiała zostać wycofana ze sprzedaży — informują Wirtualne Media.

Rząd zmienia wymagania względem telewizorów i dekoderów

Aktualnie wciąż obowiązuje rozporządzenie, według którego każdy telewizor oraz dekoder, który można podłączyć do internetu, musi obsługiwać telewizję hybrydową, czyli HbbTV. Problem polega na tym, że takich dekoderów jest na rynku niewiele. Canal+ musiał nawet wycofać ze sprzedaży model Box 4K. Został on przywrócony dopiero po tym, jak usunięto z niego tuner do naziemnej telewizji cyfrowej.

Dlatego też od lata trwały konsultacje, które miały na celu zmianę przepisów. Ministerstwo Cyfryzacji ujawniło, że prace są już na ukończeniu.

Prace nad rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników sygnału telewizyjnego są na końcowym etapie – dokument jest obecnie analizowany przez komisję prawniczą po zakończeniu uzgodnień, konsultacji i opiniowania.

- ujawnił resort w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Według nowych przepisów wymóg obsługi telewizji hybrydowej HbbTV będzie dotyczył tylko i wyłącznie urządzeń, które mają własny ekran, czyli w praktyce telewizorów. Z takiej obowiązku zostaną wyłączone dekodery. Zmiana spowodowana jest szczegółową analizą, a także stanowiskiem zgłoszonym między innymi przez izby telekomunikacyjne i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Zobacz: PKO BP ostrzega Polaków. Lepiej się zastosuj, bo to nie żarty

Zobacz: Lepiej usuń to z telefonu. Potrafi przejmować połączenia telefoniczne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: El editorial / Shutterstock.com, Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Wirtualne Media