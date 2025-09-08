Sprzęt

RTX 5090 i RTX Pro 6000 z poważnym błędem. Dla wielu stają się elektrozłomem

Przeciętny gracz nawet tego nie odczuje. Problem w tym, że przeciętny gracz nie korzysta z RTX Pro 6000, a także bardzo rzadko sięga po RTX 9050. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:33
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
RTX 5090 i RTX Pro 6000 z poważnym błędem. Dla wielu stają się elektrozłomem

Jeśli chodzi o gry, czy pracę na programach graficznych, to karty te działają bez zająknięcia. Niestety, jest jeden scenariusz, w którym całkowicie tracą one stabilność. Mowa tu o maszynach wirtualnych. Tak się natomiast składa, że karty z najwyższej półki cenowej są dość powszechnie stosowane w rozwiązaniach chmurowych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Flagowce Nvidii mają problem z maszynami wirtualnymi

Jako pierwszą uwagę na problem zwróciła firma CloudRift. Firma zgłosiła, że po kilku dniach od zakupu karty przestały odpowiadać do momentu restartu i znów traciły stabilność przy próbie pracy w maszynie wirtualnej. Podobnych zgłoszeń pojawia się coraz więcej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna ASROCK Arc B570 Challenger OC 10GB
Karta graficzna ASROCK Arc B570 Challenger OC 10GB
0 zł
1084 zł - najniższa cena
Kup teraz 1084 zł
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus 16GB DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus 16GB DLSS 4
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Aero OC 16GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Aero OC 16GB DLSS 4
0 zł
4369 zł - najniższa cena
Kup teraz 4369 zł
Advertisement

Sama Nvidia przyznała, że jest w stanie odtworzyć ten błąd i pracuje obecnie nad jego rozwiązaniem. Jest to kluczowe, ponieważ Zieloni stworzyli te karty właśnie z myślą o tego typu zastosowaniach. Miejmy nadzieję, że jest to tylko problem ze sterownikami. 

Image
telepolis
Nvidia karty graficzne GeForce RTX 5090 rtx 5090 rtx pro 6000
Zródła zdjęć: JHVEPhoto / Shutterstock
Źródła tekstu: Fudzilla