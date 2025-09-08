RTX 5090 i RTX Pro 6000 z poważnym błędem. Dla wielu stają się elektrozłomem
Przeciętny gracz nawet tego nie odczuje. Problem w tym, że przeciętny gracz nie korzysta z RTX Pro 6000, a także bardzo rzadko sięga po RTX 9050.
Jeśli chodzi o gry, czy pracę na programach graficznych, to karty te działają bez zająknięcia. Niestety, jest jeden scenariusz, w którym całkowicie tracą one stabilność. Mowa tu o maszynach wirtualnych. Tak się natomiast składa, że karty z najwyższej półki cenowej są dość powszechnie stosowane w rozwiązaniach chmurowych.
Flagowce Nvidii mają problem z maszynami wirtualnymi
Jako pierwszą uwagę na problem zwróciła firma CloudRift. Firma zgłosiła, że po kilku dniach od zakupu karty przestały odpowiadać do momentu restartu i znów traciły stabilność przy próbie pracy w maszynie wirtualnej. Podobnych zgłoszeń pojawia się coraz więcej.
Sama Nvidia przyznała, że jest w stanie odtworzyć ten błąd i pracuje obecnie nad jego rozwiązaniem. Jest to kluczowe, ponieważ Zieloni stworzyli te karty właśnie z myślą o tego typu zastosowaniach. Miejmy nadzieję, że jest to tylko problem ze sterownikami.