Sprzęt

Ktoś tu oszalał. 98 cali w cenie średniaka

Ceny telewizorów regularnie spadają. Czasem trafi się dobra promocja. Ale to, co zrobiło RTV Euro AGD, wymyka się schematom.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:52
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ktoś tu oszalał. 98 cali w cenie średniaka

98-calowy TCL w cenie mniejszego telewizora

Na warsztat trafił gigantyczny telewizor. To model TCL 98C655 o przekątnej aż 98 cali. Taki rozmiar robi z salonu prywatną salę kinową. Jeszcze rok temu za taki sprzęt trzeba było zapłacić małą fortunę. Normalna cena tego modelu w sklepie to 6999 zł. Taka jest również najniższa cena z ostatnich 30 dni.

Dalsza część tekstu pod wideo

Teraz sklep obniżył ją do 4999 zł. Oznacza to równe 2000 zł rabatu. Płacimy więc pięć tysięcy złotych za blisko 100-calowy ekran. Sprawdzaliśmy kilka razy, czy to nie błąd. Wygląda na to, że nie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor TCL 65P89K 65" QLED 4K 144Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor TCL 65P89K 65" QLED 4K 144Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-300 zł
3499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Telewizor TCL 55V6C 55" LED 4K UHD Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor TCL 55V6C 55" LED 4K UHD Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Telewizor TCL 65 A300 PRO NXTVision 65" QLED 4K 144 Hz Google TV AUDIO BANG & OLUFSEN
Telewizor TCL 65 A300 PRO NXTVision 65" QLED 4K 144 Hz Google TV AUDIO BANG & OLUFSEN
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement

Co potrafi ten kolos?

Ktoś mógłby pomyśleć, że w tej cenie to panel-wydmuszka. Ale specyfikacja wygląda solidnie. To telewizor QLED, więc kolory powinny być mocne i nasycone. Rozdzielczość to oczywiście 4K UHD.

Ktoś tu oszalał. 98 cali w cenie średniaka

Najciekawszy jest parametr odświeżania. Opis produktu na stronie sklepu wskazuje na natywną częstotliwość 144 Hz. To świetna wiadomość dla graczy. Podłączenie mocnego PC lub konsoli nowej generacji ma tu sens. Jest też pełne wsparcie dla HDMI 2.1, Dolby Vision i Dolby Atmos. Za dźwięk odpowiada system głośników Onkyo.

Całość działa pod kontrolą systemu Google TV. Dostęp do takich aplikacji, jak Netflix, YouTube czy Disney+ jest więc oczywisty.

Gdzie jest haczyk?

Promocja wygląda zbyt dobrze, więc jakiś minus musiał się znaleźć. I jest, całkiem spory. Dostępność. Strona sklepu wyraźnie informuje: oferta dostępna tylko w wybranych sklepach (fizycznych).

Nie ma możliwości zamówienia go z dostawą do domu. Trzeba udać się do wybranego sklepu, a wcześniej sprawdzić, czy ten telewizor w wybranym sklepie w ogóle jest. No i trzeba zorganizować transport. Pudełko o przekątnej 98 cali nie zmieści się do auta osobowego.

Mimo to, cena jest absurdalna. Jeśli ktoś planował zakup wielkiego ekranu i ma jak go przewieźć, to jest okazja roku. Prawdopodobnie to czyszczenie magazynów i sprzęt pewnie szybko zniknie. Obniżona cena obowiązuje do 23 listopada 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.

TCL 98C655 98" QLED 4K w RTV Euro AGD
Image
telepolis
rtv euro agd TCL promocja na telewizory Telewizory 98" 2000 zł taniej niższe ceny telewizorów TCL 98C655 98" QLED 4K
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, RTV Euro AGD
Źródła tekstu: RTV Euro AGD