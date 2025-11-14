Ktoś tu oszalał. 98 cali w cenie średniaka

98-calowy TCL w cenie mniejszego telewizora

Na warsztat trafił gigantyczny telewizor. To model TCL 98C655 o przekątnej aż 98 cali. Taki rozmiar robi z salonu prywatną salę kinową. Jeszcze rok temu za taki sprzęt trzeba było zapłacić małą fortunę. Normalna cena tego modelu w sklepie to 6999 zł. Taka jest również najniższa cena z ostatnich 30 dni.

Teraz sklep obniżył ją do 4999 zł. Oznacza to równe 2000 zł rabatu. Płacimy więc pięć tysięcy złotych za blisko 100-calowy ekran. Sprawdzaliśmy kilka razy, czy to nie błąd. Wygląda na to, że nie.

Co potrafi ten kolos?

Ktoś mógłby pomyśleć, że w tej cenie to panel-wydmuszka. Ale specyfikacja wygląda solidnie. To telewizor QLED, więc kolory powinny być mocne i nasycone. Rozdzielczość to oczywiście 4K UHD.

Najciekawszy jest parametr odświeżania. Opis produktu na stronie sklepu wskazuje na natywną częstotliwość 144 Hz. To świetna wiadomość dla graczy. Podłączenie mocnego PC lub konsoli nowej generacji ma tu sens. Jest też pełne wsparcie dla HDMI 2.1, Dolby Vision i Dolby Atmos. Za dźwięk odpowiada system głośników Onkyo.

Całość działa pod kontrolą systemu Google TV. Dostęp do takich aplikacji, jak Netflix, YouTube czy Disney+ jest więc oczywisty.

Gdzie jest haczyk?

Promocja wygląda zbyt dobrze, więc jakiś minus musiał się znaleźć. I jest, całkiem spory. Dostępność. Strona sklepu wyraźnie informuje: oferta dostępna tylko w wybranych sklepach (fizycznych).

Nie ma możliwości zamówienia go z dostawą do domu. Trzeba udać się do wybranego sklepu, a wcześniej sprawdzić, czy ten telewizor w wybranym sklepie w ogóle jest. No i trzeba zorganizować transport. Pudełko o przekątnej 98 cali nie zmieści się do auta osobowego.