Sprzęt

Saros Rover to robot sprzątający, który wspina się po schodach

Coraz sprytniejsze te roboty sprzątające! Firma Roborock pokazała na targach CES 2026 model Saros Rover, który samodzielnie pokonuje schody.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 07 STY 2026
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Saros Rover to robot sprzątający, który wspina się po schodach

Podczas CES 2026 Roborock po raz pierwszy publicznie zaprezentował Saros Rover – robota sprzątającego nowej generacji, który jako pierwszy na świecie wykorzystuje konstrukcję umożliwiającą samodzielne wjeżdżanie po schodach. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Każdy z jego modułów jezdnych może być niezależnie unoszony i opuszczany, co pozwala urządzeniu dostosowywać się do zmieniającej się wysokości podłoża, zachowując stabilną, poziomą pozycję korpusu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot sprzątający ROBOROCK Q8 Max Biały
Robot sprzątający ROBOROCK Q8 Max Biały
0 zł
949.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 949.99 zł
Robot sprzątający ROBOROCK Saros 10 Biały
Robot sprzątający ROBOROCK Saros 10 Biały
0 zł
3578 zł - najniższa cena
Kup teraz 3578 zł
Robot sprzątający ROBOROCK Saros 10 Czarny
Robot sprzątający ROBOROCK Saros 10 Czarny
0 zł
5399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5399.99 zł
Advertisement
Saros Rover to robot sprzątający, który wspina się po schodach

Jak zachwala Roborock, zastosowane rozwiązanie umożliwia urządzeniu pokonywanie nie tylko klasycznych schodów prostych, ale również schodów zakrzywionych, schodów z zaokrąglonymi krawędziami stopni (tzw. bullnose) oraz różnego rodzaju wielopoziomowych progów i podestów. 

Robot nie czyści samych stopni – jego przewagą jest zdolność autonomicznego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami, co znacząco ogranicza liczbę obszarów wykluczonych z automatycznego sprzątania w domach wielopiętrowych

– wyjaśnia Roborock.

Za precyzyjne sterowanie odpowiada połączenie algorytmów sztucznej inteligencji, czujników ruchu oraz trójwymiarowej analizy przestrzeni, które w czasie rzeczywistym pozwalają robotowi ocenić wysokość, kształt i stabilność kolejnych przeszkód. 

Saros Rover to robot sprzątający, który wspina się po schodach

Roborock Saros Rover jest obecnie projektem w zaawansowanej fazie rozwoju – data jego rynkowej premiery nie została jeszcze ogłoszona. Jak się sprawdza w praktyce, można obejrzeć na filmie:

Image
telepolis
robot sprzątający Roborock CES 2026 Roborock Saros Rover Saros Rover
Zródła zdjęć: Roborock
Źródła tekstu: Roborock