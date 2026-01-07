Roborock Saros Rover: robot sprzątający, który wspina się po schodach
Coraz sprytniejsze te roboty sprzątające! Firma Roborock pokazała na targach CES 2026 model Saros Rover, który samodzielnie pokonuje schody.
Podczas CES 2026 Roborock po raz pierwszy publicznie zaprezentował Saros Rover – robota sprzątającego nowej generacji, który jako pierwszy na świecie wykorzystuje konstrukcję umożliwiającą samodzielne wjeżdżanie po schodach.
Każdy z jego modułów jezdnych może być niezależnie unoszony i opuszczany, co pozwala urządzeniu dostosowywać się do zmieniającej się wysokości podłoża, zachowując stabilną, poziomą pozycję korpusu.
Jak zachwala Roborock, zastosowane rozwiązanie umożliwia urządzeniu pokonywanie nie tylko klasycznych schodów prostych, ale również schodów zakrzywionych, schodów z zaokrąglonymi krawędziami stopni (tzw. bullnose) oraz różnego rodzaju wielopoziomowych progów i podestów.
Robot nie czyści samych stopni – jego przewagą jest zdolność autonomicznego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami, co znacząco ogranicza liczbę obszarów wykluczonych z automatycznego sprzątania w domach wielopiętrowych
Za precyzyjne sterowanie odpowiada połączenie algorytmów sztucznej inteligencji, czujników ruchu oraz trójwymiarowej analizy przestrzeni, które w czasie rzeczywistym pozwalają robotowi ocenić wysokość, kształt i stabilność kolejnych przeszkód.
Roborock Saros Rover jest obecnie projektem w zaawansowanej fazie rozwoju – data jego rynkowej premiery nie została jeszcze ogłoszona. Jak się sprawdza w praktyce, można obejrzeć na filmie: