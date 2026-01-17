Sprzęt

Rewolucja w QD-OLED i NanoLED. Czekają nas spore zmiany

Wkrótce uświadczymy sporego skoku jakości w telewizorach – i to zarówno w istniejących odbiornikach typu QD‑OLED, jak i zobaczymy nowy typ telewizora, jaki rzuci wyzwanie OLED‑om.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 13:15
Nadchodzi era samoemisyjnych kropek kwantowych

Producent folii z kropkami kwantowymi Nanosys zapowiedział nową technologię QDEL, która w najbliższych latach ma zastąpić koncepcję NanoLED. Ulepszone kropki kwantowe trafią też do tegorocznych telewizorów QD‑OLED.

W roku 2029 ma trafić do sprzedaży nowa generacja telewizorów QDEL, czyli odbiorników z samoemisyjnymi panelami bez podświetlenia i bez technologii OLED. Bezpośrednim źródłem światła są tutaj kropki kwantowe, do których płynie prąd, a one zaczynają świecić. Każdy piksel QDEL składa się z czerwonej, zielonej i niebieskiej kropki, a kolor światła zależy wyłącznie od ich rozmiaru. Kropki znajdują się między anodą i katodą, więc po podaniu napięcia emitują czyste światło o bardzo wąskim widmie, co daje nasycone kolory i wysoką precyzję. Ponieważ każdy subpiksel świeci sam i może się całkowicie wyłączyć, QDEL zapewnia idealną czerń i kontrast jak OLED – ale bez jego ograniczeń materiałowych.

W QLED nadal stosuje się podświetlenie tylne, które dopiero później jest przetwarzane przez warstwę kropek kwantowych. W QD‑OLED źródłem światła jest niebieski OLED, a kropki kwantowe konwertują go na czerwienie i zielenie.

Wracając do QDEL – to kluczowa innowacja, bo pozwoli telewizorom niekorzystającym z OLED‑a osiągnąć zbliżone parametry, a nawet wyższą jasność i większe nasycenie kolorów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka powidoków.

W tym roku pojawią się także nowe telewizory QD‑OLED z ulepszonymi konwerterami QD, oferujące wyższą maksymalną jasność. Wiadomo już, że wykorzystają je Samsung S95H i S99H.

Dodatkowo w 2026 roku w telewizorach TCL (zarówno X11L, jak i tańszych modelach) pojawią się Super Quantum Dots (SQD), które zapewnią lepsze odwzorowanie kolorów w przestrzeni BT.2020.

telepolis
Zródła zdjęć: Alexander Lipko / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Flatpanelshd, Ars Technica