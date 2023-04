Razer Stream Controller X to prawdziwy niezbędnik każdego streamera

Jesteś streamerem? A może po prostu potrzebujesz gamingowego panelu sterowania do swojego pokoju? W obu tych przypadkach z pomocą przychodzi Razer.

Wbrew pozorom streamowanie to nie jest łatwy kawałek chleba. Nie wystarczy odpalić tylko kamerki i transmitować tego co dzieje się na naszym ekranie. Często potrzeba do tego też ponadprzeciętnych umiejętności w danej grze, charyzmy oraz pomysłu by wyróżniać się na tle tysięcy innych streamerów.

Razer rzuca wyzwanie elgato. Jest niestety dużo drożej

Oczywiście potrzeba również odpowiedniego sprzętu - komputer, mikrofon, kamera, oświetlenie oraz szybkiego łącza internetowego. Z czasem, wraz z większa publicznością i jej rosnącymi oczekiwaniami mogą się przydać też inne rzeczy takie jak stream deck, czyli podręczny panel do zarządzania efektami.

Razer Stream Controller X to urządzenie o wymiarach 111 x 81 x 30 milimetrów i wadze 146 gramów. Wyposażone ono zostało w 15 w pełni programowalnych klawiszy-ekranów, pod które można podpinać własne makra i ikony. Całość dopełnia magnetyczna podstawa z antypoślizgowymi podkładkami.

Rozwiązanie Razera jest obsługiwane przez oprogramowanie Loupedeck, które zapewnia kompatybilność z OBS Studio, Twitch, Streamlabs, Adobe Premier Pro i innymi. Prócz tego dostajemy wtyczki m. in. dla Spotify, Philips Hue, Adobe Photoshop czy Voicemod, które pozwalają jeszcze bardziej urozmaicić transmisje.

Dla osób niezaznajomionych z tymi urządzeniami wystarczyć powiedzieć, że jest to konsola sterująca pozwalająca jednym wciśnięciem zmienić muzykę na streamie; używaną kamerę; oświetlenie w pokoju; uruchomić animacje w reakcji na to co pisze publiczność itd. Głównym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.

Razer Stream Controller X trafił już do sprzedaży. Sugerowana cena w Europie to 180 euro, czyli około 835 złotych. Jest więc znacznie drożej niż za dostępny od dawna konkurencyjny elgato Stream Deck MK.2 o identycznych możliwościach, który w Polsce kosztuje aktualnie 679 złotych.

