Seagate IronWolf Pro 22 TB trafia wreszcie do sprzedaży

Jeśli magazynujesz duże ilości danych to Seagate ma coś dla Ciebie. Ich nowy HDD oferuje pojemność 22 TB oraz większą wydajność i niższą cenę niż odpowiednik WD.

Nośniki półprzewodnikowe szturmem zdobywają rynek komputerów osobistych. W laptopach SSD zasadniczo wyparły już całkowicie HDD. Podobnie zaczyna to wyglądać w komputerach stacjonarnych. Trudno się temu dziwić, gdy spojrzeć na różnice w wydajności, masie oraz kulturze pracy.

Seagate IronWolf Pro 22 TB to propozycja do serwerów NAS

Dyski twarde mają jednak jedną ogromną przewagę nad nośnikami półprzewodnikowymi. A jest nimi niższa cena. Tym samym HDD nadal są chętnie używane do magazynowania danych oraz w serwerach. A tak się składa, że Seagate wypuścił wreszcie do sprzedaży długo wyczekiwany model o pojemności 22 TB.

Seagate IronWolf Pro 22 TB to nośnik w standardzie 3,5" z interfejsem SATA III. W środku wypełnionej helem obudowy znajdziemy 10 talerzy, 20 głowic i 512 MB pamięci podręcznej. Całość pracuje z prędkością do 7200 RPM. Pozwala to zaoferować maksymalne transfer na poziomie do 285 MB/s.

Na papierze opisywane HDD deklaruje kulturę pracy na poziomie 20 dB(A) w spoczynku i 26 dB(A) podczas operacji. W rzeczywistości pod obciążeniem mowa jednak o okolicach 30 - 34 dB(A). Pobór mocy w spoczynku to 6 W, a pod obciążeniem około 7,9 W. Zwłaszcza pierwsza wartość wygląda gorzej niż u konkurencji.

Sugerowana cena Seagate IronWolf Pro 22 TB to 600 dolarów (ok. 2519 złotych), ale dysk pojawił się w pierwszych zagranicznych sklepach w cenie 400 dolarów (ok. 1679 złotych). To znacznie taniej niż dostępny od ubiegłego roku WD Red Pro 22 TB. Oczywiście w Polsce będzie drożej ze względu na podatek VAT.

Źródło zdjęć: Seagate, Newegg

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne