Ten Air Fryer to mistrzostwo. Komora 10 litrów przy cenie 299 zł

Czy ma jakieś wady? No cóż, przyznam, że mój model z 4,2-litrową misą bywa dość ciasny. Na dwie osoby jakoś się z posiłkiem mieszczę, ale bywa trudno. W przypadku Raven EFN008 problem ten odpada, ponieważ oferuje on 10-litrową misę. I to misę z regulowaną przegrodą, którą można całkowicie wyjąć, lub podzielić przestrzeń pieczenia na dwie strefy. W ten sposób możemy upiec mięso osobno, a warzywa osobno za jednym podejściem.

Raven EFN008

Samo urządzenie oferuje moc na poziomie 1800 W, oraz temperatury od 80 do 200 stopni Celsjusza. Mimo wielu trybów polecam, jak zwykle, skupić się tylko na nastawach temperatury i czasu, które są najważniejszymi dla tej kategorii urządzeń. Warto także zwrócić uwagę na kratkę, która pozwala na oddzielanie tłuszczu podczas pieczenia, a nie jest ona standardowym wyposażeniem każdego Air Fryera.

Czemu warto kupić Air Fryer? To proste: ponieważ posiłki z niego są szybkie, z minimalną ilością tłuszczu, oraz smaczne: chrupiące na zewnątrz i soczyste w środku. A wszystko to za 299 zł.