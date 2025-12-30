Sprzęt

Ten Air Fryer to mistrzostwo. Komora 10 litrów przy cenie 299 zł

Czy Air Fryer w kuchni to użyteczny sprzęt? Powiem tak: odkąd go mam, nie używałem ani piekarnika, ani patelni.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:52
Czy ma jakieś wady? No cóż, przyznam, że mój model z 4,2-litrową misą bywa dość ciasny. Na dwie osoby jakoś się z posiłkiem mieszczę, ale bywa trudno. W przypadku Raven EFN008 problem ten odpada, ponieważ oferuje on 10-litrową misę. I to misę z regulowaną przegrodą, którą można całkowicie wyjąć, lub podzielić przestrzeń pieczenia na dwie strefy. W ten sposób możemy upiec mięso osobno, a warzywa osobno za jednym podejściem.

Raven EFN008 299 zł za 10 litrów

Raven EFN008

Samo urządzenie oferuje moc na poziomie 1800 W, oraz temperatury od 80 do 200 stopni Celsjusza. Mimo wielu trybów polecam, jak zwykle, skupić się tylko na nastawach temperatury i czasu, które są najważniejszymi dla tej kategorii urządzeń. Warto także zwrócić uwagę na kratkę, która pozwala na oddzielanie tłuszczu podczas pieczenia, a nie jest ona standardowym wyposażeniem każdego Air Fryera.

Czemu warto kupić Air Fryer? To proste: ponieważ posiłki z niego są szybkie, z minimalną ilością tłuszczu, oraz smaczne: chrupiące na zewnątrz i soczyste w środku. A wszystko to za 299 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

 

Zródła zdjęć: Raven