Phantom to przezroczysty monitor komputerowy, któremu nie straszne ostre słońce
Przezroczyste monitory często pojawiają się w tworach filmowych, jednak obecnie jest z nimi więcej problemów, niż pożytku. Phantom ma jednak wszystko zmienić.
Przezroczyste wyświetlacze nie są wbrew pozorom niczym dziwnym. Technologia ta jest znana od dekad, chociaż na początku dotyczyła jedynie monochromatycznych ekranów LCD. Za to jej problemy, jak kiepska widoczność w słońcu jak do tej pory się nie zmieniły. Rozwiązaniem tego problemu ma być Phantom, czyli 24-calowy, przezroczysty monitor 4K.
Przezroczysty monitor Phantom
Tajemnicą jego sukcesu jest to, że nie do końca można tu mówić o monitorze. Jest to raczej szklany ekran, na który rzucany jest obraz z rzutnika wbudowanego w podstawę, co przypomina znane z samochodów HUD-y. Co więcej, ma on oferować dynamiczną przezroczystość. Można go więc ustawić od całkowicie przezroczystego po całkowicie nieprzezroczysty.
Dodatkowo ma on oferować pokrycie 100% palety sRGB, oraz jasność szczytową na poziomie 5000 nitów. A wszystko to za.... nieznaną cenę. Jak na razie wyprodukowano tylko 10 egzemplarzy tego urządzenia, a jego wycena ma być indywidualną kwestią podczas zakupów.