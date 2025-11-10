Phantom to przezroczysty monitor komputerowy, któremu nie straszne ostre słońce

Przezroczyste wyświetlacze nie są wbrew pozorom niczym dziwnym. Technologia ta jest znana od dekad, chociaż na początku dotyczyła jedynie monochromatycznych ekranów LCD. Za to jej problemy, jak kiepska widoczność w słońcu jak do tej pory się nie zmieniły. Rozwiązaniem tego problemu ma być Phantom, czyli 24-calowy, przezroczysty monitor 4K.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przezroczysty monitor Phantom

Tajemnicą jego sukcesu jest to, że nie do końca można tu mówić o monitorze. Jest to raczej szklany ekran, na który rzucany jest obraz z rzutnika wbudowanego w podstawę, co przypomina znane z samochodów HUD-y. Co więcej, ma on oferować dynamiczną przezroczystość. Można go więc ustawić od całkowicie przezroczystego po całkowicie nieprzezroczysty.