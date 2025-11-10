Sprzęt

Phantom to przezroczysty monitor komputerowy, któremu nie straszne ostre słońce

Przezroczyste monitory często pojawiają się w tworach filmowych, jednak obecnie jest z nimi więcej problemów, niż pożytku. Phantom ma jednak wszystko zmienić.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 09:45
Przezroczyste wyświetlacze nie są wbrew pozorom niczym dziwnym. Technologia ta jest znana od dekad, chociaż na początku dotyczyła jedynie monochromatycznych ekranów LCD. Za to jej problemy, jak kiepska widoczność w słońcu jak do tej pory się nie zmieniły. Rozwiązaniem tego problemu ma być Phantom, czyli 24-calowy, przezroczysty monitor 4K.

Przezroczysty monitor Phantom

Tajemnicą jego sukcesu jest to, że nie do końca można tu mówić o monitorze. Jest to raczej szklany ekran, na który rzucany jest obraz z rzutnika wbudowanego w podstawę, co przypomina znane z samochodów HUD-y. Co więcej, ma on oferować dynamiczną przezroczystość. Można go więc ustawić od całkowicie przezroczystego po całkowicie nieprzezroczysty. 

Dodatkowo ma on oferować pokrycie 100% palety sRGB, oraz jasność szczytową na poziomie 5000 nitów. A wszystko to za.... nieznaną cenę. Jak na razie wyprodukowano tylko 10 egzemplarzy tego urządzenia, a jego wycena ma być indywidualną kwestią podczas zakupów. 

HUD monitor Przezroczysty monitor
Zródła zdjęć: Visual Intruments
Źródła tekstu: Tomshardware