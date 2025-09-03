Produkty Apple nie muszą być drogie. Głośnik Bluetooth z logo Beats za niemal pół ceny

I oczywiście: to nie tak, że to zły sprzęt, jednak w tej samej cenie zwykle można było znaleźć coś o wiele lepszego. To się jednak powoli zmienia, a dzięki takim promocjom jak ta, można powiedzieć, że… cena jest atrakcyjna nawet na tle taniej konkurencji. Mowa tu o głośniku Beats Pill, który może być wasz za jedyne 289 zł.

Beats Pill

Powiedziałbym, że jest to głośnik w systemie 1.1, chociaż oczywiście raczej nikt nie stosuje takiego nazewnictwa. Mamy tu do czynienia z pojedynczym przetwornikiem dla tonów wysokich i średnich, oraz jeden niskotonowy typu racetrack. Ten dzięki swojej budowie potrafi wzbudzić aż o 90% więcej powietrza, niż jego poprzednik, co ma zapewniać naprawdę soczysty bas.

Producent zdecydował się także na zastosowanie dwóch mocnych magnesów neodymowych, które przekładają się na wzrost mocy akustycznej aż o 28% względem poprzednika przy zachowaniu niskiej wagi wynoszącej 680 gramów. Głośnik jest także wodoodporny w ramach normy IP67, a jego bateria pozwala na nawet 30 godzin słuchania muzyki. Oferuje także tryb TWS i połączenia dwóch głośników. A wszystko to za jedyne 289 zł.