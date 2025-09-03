Sprzęt

Produkty Apple nie muszą być drogie. Głośnik Bluetooth z logo Beats za niemal pół ceny

Utarło się przekonanie, że jeśli coś ma logo Beats, to niemal na pewno jest bardzo drogie jak na swoje możliwości. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:32
I oczywiście: to nie tak, że to zły sprzęt, jednak w tej samej cenie zwykle można było znaleźć coś o wiele lepszego. To się jednak powoli zmienia, a dzięki takim promocjom jak ta, można powiedzieć, że… cena jest atrakcyjna nawet na tle taniej konkurencji. Mowa tu o głośniku Beats Pill, który może być wasz za jedyne 289 zł.

Beats Pill Zaskakująco tani

Powiedziałbym, że jest to głośnik w systemie 1.1, chociaż oczywiście raczej nikt nie stosuje takiego nazewnictwa. Mamy tu do czynienia z pojedynczym przetwornikiem dla tonów wysokich i średnich, oraz jeden niskotonowy typu racetrack. Ten dzięki swojej budowie potrafi wzbudzić aż o 90% więcej powietrza, niż jego poprzednik, co ma zapewniać naprawdę soczysty bas.

Producent zdecydował się także na zastosowanie dwóch mocnych magnesów neodymowych, które przekładają się na wzrost mocy akustycznej aż o 28% względem poprzednika przy zachowaniu niskiej wagi wynoszącej 680 gramów. Głośnik jest także wodoodporny w ramach normy IP67, a jego bateria pozwala na nawet 30 godzin słuchania muzyki. Oferuje także tryb TWS i połączenia dwóch głośników. A wszystko to za jedyne 289 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

