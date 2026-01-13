Intel Core Ultra 9 290K Plus przetestowany. Szału nie ma
Różnice między nowymi CPU od Niebieskich dla komputerów stacjonarnych, a dotychczasową ofertą będą minimalne. Trzeba czekać na Nova Lake.
Chociaż podczas minionych targów CES 2026 w Las Vegas (USA) Intel w całości skupił się na mobilnych układach Panther Lake, to powszechnie wiadomo, że niedługo zadebiutuje również desktopowa seria Arrow Lake Refresh. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to głównie odświeżenie oferty - te same architektury i litografie, ale nowszy stepping i wyższe taktowania.
To ostatnie podrygi dla platformy Intel LGA 1851
A tak się składa, że w bazie Geekbench pojawiły się wyniki flagowego modelu Intel Core Ultra 9 290K Plus sparowanego z płytą główną GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE i pamięciami RAM DDR5-8000. Liczba rdzeni to wciąż 24 (8P+16E), a taktowanie to 3,7 GHz bazowo i do 5,8 GHz w trybie Turbo - o 100 MHz więcej niż dostępny od dawna Core Ultra 9 285K.
Nowy CPU zanotował 3456 punktów w teście jednowątkowym i 24 610 punktów w wielowątkowym. Oznacza to kolejno poprawę o 7 i 9% względem pierwowzoru, a zarazem są to o 2 i 11% lepsze wyniki niż w flagowcu konkurencji - AMD Ryzen 9 9950X3D.
Innymi słowy szału nie ma - to raczej propozycja dla posiadaczy starszych PC. Należy jednak pamiętać, że to będą ostatnie układy dla platformy Intel LGA 1851. Zdecydowanie bardziej przyszłościowym wyborem wydaje się AMD AM5 lub nadciągające LGA 1954.