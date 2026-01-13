Intel Core Ultra 9 290K Plus przetestowany. Szału nie ma

Chociaż podczas minionych targów CES 2026 w Las Vegas (USA) Intel w całości skupił się na mobilnych układach Panther Lake, to powszechnie wiadomo, że niedługo zadebiutuje również desktopowa seria Arrow Lake Refresh. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to głównie odświeżenie oferty - te same architektury i litografie, ale nowszy stepping i wyższe taktowania.

To ostatnie podrygi dla platformy Intel LGA 1851

A tak się składa, że w bazie Geekbench pojawiły się wyniki flagowego modelu Intel Core Ultra 9 290K Plus sparowanego z płytą główną GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE i pamięciami RAM DDR5-8000. Liczba rdzeni to wciąż 24 (8P+16E), a taktowanie to 3,7 GHz bazowo i do 5,8 GHz w trybie Turbo - o 100 MHz więcej niż dostępny od dawna Core Ultra 9 285K.

Nowy CPU zanotował 3456 punktów w teście jednowątkowym i 24 610 punktów w wielowątkowym. Oznacza to kolejno poprawę o 7 i 9% względem pierwowzoru, a zarazem są to o 2 i 11% lepsze wyniki niż w flagowcu konkurencji - AMD Ryzen 9 9950X3D.