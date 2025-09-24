AMD Ryzen 3 5100 namierzony. To kolejna propozycja pod AM4

Procesory AMD Ryzen 5000 debiutowały na przełomie 2020 i 2021 roku. Korzystały one z architektury Zen 3, litografii 7 nm od TSMC oraz wymagały płyt głównych z gniazdem AM4. I chociaż od tamtego czasu wyszły nie tylko nowe CPU, ale i całe platformy, to w sieci namierzono właśnie "nowy" model.

To procesor, który powstał prawdopodobnie na potrzeby rynku OEM

AMD Ryzen 3 5100 to najniżej pozycjonowana propozycja dla tej generacji. Mamy tutaj do czynienia z 4 rdzeniami i 8 wątkami z taktowaniem od 3,8 do 4,2 GHz. Dopełnia to 10 MB pamięci podręcznej (2 MB L2 i 8 MB L3) oraz TDP rzędu 65 W. Brak tutaj zintegrowanego układu graficznego (tzw. iGPU).

Warto zwrócić uwagę, że na oficjalne stronie Czerwonych próżno szukać tego procesora. Pojawiał się on jednak już we wcześniejszych doniesieniach, m.in. na liście kompatybilności u GIGABYTE w 2023 roku. Ale dopiero teraz zobaczyliśmy go u sprzedawcy w Chinach i dowiedzieliśmy się, że istnieje naprawdę. Czy trafi do sprzedaży? Raczej nie.