AMD Ryzen 3 5100 namierzony. To kolejna propozycja pod AM4
Na chińskiej platformie sprzedażowej pojawiła się oferta z wyjątkowym układem od Czerwonych. Nie należy się jednak spodziewać go w zwykłych sklepach.
Procesory AMD Ryzen 5000 debiutowały na przełomie 2020 i 2021 roku. Korzystały one z architektury Zen 3, litografii 7 nm od TSMC oraz wymagały płyt głównych z gniazdem AM4. I chociaż od tamtego czasu wyszły nie tylko nowe CPU, ale i całe platformy, to w sieci namierzono właśnie "nowy" model.
To procesor, który powstał prawdopodobnie na potrzeby rynku OEM
AMD Ryzen 3 5100 to najniżej pozycjonowana propozycja dla tej generacji. Mamy tutaj do czynienia z 4 rdzeniami i 8 wątkami z taktowaniem od 3,8 do 4,2 GHz. Dopełnia to 10 MB pamięci podręcznej (2 MB L2 i 8 MB L3) oraz TDP rzędu 65 W. Brak tutaj zintegrowanego układu graficznego (tzw. iGPU).
Warto zwrócić uwagę, że na oficjalne stronie Czerwonych próżno szukać tego procesora. Pojawiał się on jednak już we wcześniejszych doniesieniach, m.in. na liście kompatybilności u GIGABYTE w 2023 roku. Ale dopiero teraz zobaczyliśmy go u sprzedawcy w Chinach i dowiedzieliśmy się, że istnieje naprawdę. Czy trafi do sprzedaży? Raczej nie.
Jego specyfikacja w 2025 roku nie porywa, a AMD ma w ofercie sporo tanich i lepszych CPU - świetnym przykładem jest chociażby AMD Ryzen 5600, który kupimy za 399 zł, a oferuje 6 rdzeni i 12 wątków. Należy zakładać, że Ryzen 3 5100 powstał na potrzeby jednego z producentów OEM, jak np. Lenovo. Ewentualnie był efektem odpadów przy produkcji układów Ryzen 3 5300G.