AMD nadal z problemami. Trzy martwe układy u jednego użytkownika

ASRock po raz kolejny znalazł się w centrum niepokojących doniesień dotyczących platform AM5 dla serii Ryzen 7000 i Ryzen 9000. Tym razem użytkownik Reddita opisał przypadek, w którym w ciągu zaledwie kilku miesięcy miały paść aż trzy procesory AMD Ryzen 7 9800X3D pracujące na tej samej płycie głównej - ASRock B850M PRO RS WiFi.

AMD wymienia procesory od ręki, ale nie komentuje problemu

Według doniesień komputer został złożony w styczniu 2025 roku, a pierwszy procesor przestał działać w listopadzie tego samego roku. Po reklamacji i wymianie układu przez AMD sytuacja miała się jednak powtórzyć. Drugi Ryzen 7 9800X3D wytrzymał około dwóch miesięcy, a trzeci padł jeszcze szybciej - po mniej więcej miesiącu pracy.

Szczególnie niepokojące jest to, że właściciel zestawu nie ignorował zaleceń dotyczących aktualizacji oprogramowania. Pierwszy procesor miał ulec awarii przy BIOS-ie 3.50, drugi przy wersji 4.03, a trzeci przy BIOS-ie 4.07 beta. To istotne o tyle, że właśnie ta ostatnia wersja miała zawierać poprawki ograniczające ryzyko uszkodzeń CPU. Finalnie internauta zdecydował się kupić inną płytę główną.