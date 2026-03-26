Nowy hit Polara. Ten pancerny smartwatch bije zegarki Garmin i Amazfit

Polar zaprezentował nowy, miejski zegarek sportowy Street X, który łączy wytrzymałą konstrukcję z rozbudowanymi funkcjami treningowymi, a wszystko w przystępnej cenie. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach łączących aktywność fizyczną z dynamicznym życiem w mieście.

MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:01
Polar Street X definiowany jest przez producenta jako „miejski zegarek sportowy”, choć sprawdzi się i na ulicach wielkiej metropolii, jak i w dziczy, podczas terenowych przygód. Nowość wyróżnia się polimerową, wzmocnioną obudową 45 mm ze zintegrowaną, ośmiośrubową ramką, co zapewnia całej konstrukcji wysoką odporność na uderzenia.

Trwałość koperty potwierdzają militarne testy MIL-STD-810H oraz certyfikat wodoszczelności WR50, pozwalające na swobodne użytkowanie w trudnych warunkach. Mimo solidnej budowy zegarek pozostaje lekki, waży zaledwie 48 gramów z paskiem oraz 28 gramów bez niego. 

Wszystkie treści wyświetlane są na dotykowym ekranie AMOLED o średnicy 1,28 cala i rozdzielczości 416 x 416. Ekran obsługuje tryb „zawsze włączony” i jest chroniony przed zarysowaniami przez szkło Gorilla Glass 3 – niestety, tu widać pewne oszczędności, bo nie jest to najmocniejsza generacja szkła.  

Ciekawą nowością w ofercie producenta jest zintegrowana latarka LED, która umożliwia błyskawiczne przełączanie między światłem białym i czerwonym. Biała dioda poprawia widoczność podczas wczesnych poranków lub późnych powrotów, natomiast czerwone światło pozwala wzrokowi dostosować się do ciemności i gwarantuje większą dyskrecję w nocy. 

Za śledzenie trasy odpowiada wbudowany wielopasmowy moduł nawigacyjny obsługujący systemy GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou oraz QZSS. Sprzęt wyposażono również w wysokościomierz barometryczny, kompas oparty na magnetometrze, a także funkcję bezpośredniego nawigowania po trasie. Pomiary zdrowotne realizowane są przez optyczny czujnik tętna Precision Prime w wersji 3.5, który uzupełniono o pomiar temperatury skóry pierwszej generacji.

Polar Street X daje wybór ponad 170 dyscyplin sportowych, wśród których znajdziemy zarówno bieganie czy jazdę na rowerze, jak i trening siłowy, HIIT oraz kalistenikę. Urządzenie dostarcza szczegółowych informacji o obciążeniu organizmu dzięki funkcji Training Load Pro, podpowiadając optymalny moment na kolejny intensywny wysiłek. 

Narzędzia do śledzenia snu, takie jak Sleep Plus Stages i SleepWise, automatycznie wykrywają czas trwania oraz poszczególne fazy nocnego wypoczynku. System Nightly Recharge analizuje dodatkowo zmienność tętna oraz aktywność autonomicznego układu nerwowego, dając pełny obraz nocnej regeneracji. Użytkownicy zyskują też pełny dostęp do ekosystemu Polar Flow, służącego do planowania i dokładnej analizy postępów.

Zastosowany w zegarku akumulator litowo-polimerowy o pojemności 385 mAh zapewnia do dziesięciu dni nieprzerwanej pracy w standardowym trybie smartwatcha. Włączenie trybu wydajnościowego z ciągłym śledzeniem GPS i pomiarem tętna pozwala na 43 godziny treningu, a w oszczędnym wariancie czas ten rośnie nawet do 170 godzin. 

Polar Street X – cena i dostępność

Polar Street X to mocny konkurent dla sportowych zegarków Garmina, mierzy też w segment tańszych, ale solidnie wyposażonych smartwatchy Amazfit. Nowość trafiła już do globalnej sprzedaży, a w naszym kraju kosztuje 1049 złotych. 

Urządzenie jest domyślnie oferowane z wymiennymi paskami o szerokości 22 mm. Na start producent proponuje dwa warianty kolorystyczne: czarny Night Black i biały Snow White. Za jakiś czas dołączy do nich model zielony Forest Green. Zegarki można już zamówić na stronie Polara, a wysyłka nastąpi po 1 kwietnia.

Źródła zdjęć: Polar