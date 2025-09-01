Początek tygodnia, a x-kom szaleje. Ten sprzęt kupisz za pół ceny

A mowa tu o naprawdę świetnym głośniku Bluetooth, jakim jest soundcore Motion 300, który standardowo jest wyceniony na 399 zł, jednak dziś może być Wasz za jedyne 199 zł. Biorąc pod uwagę możliwości i osiągi tego głośnika naprawdę mówimy tu o abstrakcyjnie niskiej cenie. Zwłaszcza kiedy porównamy go do konkurencji.

soundcore Motion 300

Jest to 30-watowa konstrukcja w systemie 2.0, czyli typowym dla większych głośników Bluetooth. Jego bateria pozwala na 13 godzin ciągłego słuchania muzyki, natomiast obecność wbudowanego mikrofonu sprawia, że możemy za jego pomocą prowadzić rozmowy telefoniczne kiedy sparujemy go z naszym smartfonem przez Bluetooth.

Nie zabrakło tu także wodoodporności w ramach normy IPX7. Dzięki zintegrowanemu uchwytowi w formie paska możemy go łatwo przenosić, a nawet przyczepić do plecaka. Zaś funkcja TWS sprawia, że przy zakupie dwóch głośników dostaniemy prawdziwy zestaw stereo. A wszystko to za jedyne 199 zł.