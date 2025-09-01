Sprzęt

Początek tygodnia, a x-kom szaleje. Ten sprzęt kupisz za pół ceny

Promocje, w których możemy kupić świetny sprzęt za pół ceny, nie zdarzają się codziennie. Mamy więc szczęście, że to właśnie wypadło dzisiaj.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 09:36
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Początek tygodnia, a x-kom szaleje. Ten sprzęt kupisz za pół ceny

A mowa tu o naprawdę świetnym głośniku Bluetooth, jakim jest soundcore Motion 300, który standardowo jest wyceniony na 399 zł, jednak dziś może być Wasz za jedyne 199 zł. Biorąc pod uwagę możliwości i osiągi tego głośnika naprawdę mówimy tu o abstrakcyjnie niskiej cenie. Zwłaszcza kiedy porównamy go do konkurencji.

Dalsza część tekstu pod wideo
soundcore Motion 300 Za pół ceny, więc najlepiej kupić dwa

soundcore Motion 300

Początek tygodnia, a x-kom szaleje. Ten sprzęt kupisz za pół ceny

Jest to 30-watowa konstrukcja w systemie 2.0, czyli typowym dla większych głośników Bluetooth. Jego bateria pozwala na 13 godzin ciągłego słuchania muzyki, natomiast obecność wbudowanego mikrofonu sprawia, że możemy za jego pomocą prowadzić rozmowy telefoniczne kiedy sparujemy go z naszym smartfonem przez Bluetooth

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Głośnik mobilny SOUNDCORE Select 4 Go Zielony
Głośnik mobilny SOUNDCORE Select 4 Go Zielony
0 zł
79 zł - najniższa cena
Kup teraz 79 zł
Głośnik mobilny SOUNDCORE Boom 2 Zielony
Głośnik mobilny SOUNDCORE Boom 2 Zielony
0 zł
465.31 zł - najniższa cena
Kup teraz 465.31 zł
Głośnik mobilny SOUNDCORE Select 4 Go Czarny
Głośnik mobilny SOUNDCORE Select 4 Go Czarny
-20.99 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79 zł
Advertisement
soundcore Motion 300 Za pół ceny, więc najlepiej kupić dwa
Początek tygodnia, a x-kom szaleje. Ten sprzęt kupisz za pół ceny

Nie zabrakło tu także wodoodporności w ramach normy IPX7. Dzięki zintegrowanemu uchwytowi w formie paska możemy go łatwo przenosić, a nawet przyczepić do plecaka. Zaś funkcja TWS sprawia, że przy zakupie dwóch głośników dostaniemy prawdziwy zestaw stereo. A wszystko to za jedyne 199 zł.

Nawrocki zadecydował. Polscy żołnierze pozostaną w Libanie

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
soundcore Głośniki bluetooth Soundcore Motion 300
Zródła zdjęć: soundcore, Lech Okoń / Telepolis.pl