Nadciąga tani sprzęt dla entuzjastów. To srebrna strzała

Planowałeś złożenie nowego komputera z procesorem Intel Core Ultra 200S? Nie chcesz dużo wydawać? Nie ma sprawy, na pomoc przychodzi BIOSTAR.

Najpopularniejsi w Polsce producenci płyt głównych to ASUS, GIGABYTE oraz MSI. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę jak duże budżety te firmy mają na marketing oraz jak wiele modeli wypuszczają. Jednak na rynku są też inni, mniejsi gracze. A jednym z nich jest firma BIOSTAR działająca od 1986 roku.

Dostajemy aż cztery złącza M.2 dla SSD

Nie jest tajemnicą, że już za dwa dni do sklepów trafią procesory Intel Arrow Lake-S, które będą korzystały z gniazda LGA 1851. Z tej okazji Tajwańczycy przygotowali nową, przystępną cenowo platformę.

BIOSTAR Z890A-Silver to płyta główna w formacie ATX wyposażona w 14-fazową (12+1+1) sekcję zasilania, na której umieszczono okazałe radiatory. Na srebrnym PC znajdziemy cztery banki dla pamięci RAM, wzmocnione sloty PCIe 5.0 x16 i PCIe 4.0 x16 oraz zwykłe PCIe 3.0 x1. Dopełniają to cztery złącza SATA III oraz cztery złącza M.2 2280 - jedno z w standardzie PCIe 5.0 x4 i trzy PCIe 4.0 x4.

Kontroler sieciowy to 2,5-gigabtitowy Realtek RTL8125D, a kodek dźwiękowy to Realtek ALC1220. Panel I/O jest dość prosty i oferuje przycisk BIOS Update, dwa HDMI, jeden DisplayPort, siedem USB 3.2 Gen 2 typu A i jedno typu C, RJ-45 oraz trzy porty audio. Jest też miejsce na opcjonalną kartę Wi-Fi.

BIOSTAR Z890A-Silver trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena pozostaje nieznana, ale zapewne jak w przypadku testowanego przez nas poprzednika będzie to jedna z najtańszych płyt głównych dla entuzjastów, która pozwoli na podstawowe OC. Należy zakładać cenę w okolicach 1000 złotych.

