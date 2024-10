AMD nie odpuszcza. Pojawią się nowe procesory dla starych PC

AMD ponownie wyciąga pomocną dłoń do swoich fanów. Na rynek trafią dwa przystępne cenowo procesory z serii Ryzen 5000 dla starszych płyt głównych.

Gniazdo AMD AM4 zaprezentowano w 2016 roku i zyskało ogromną popularność rok później, za sprawą procesorów AMD Ryzen 1000. I chociaż platformy w nie wyposażone często odstawały od konkurencji to miały jedną, ogromną zaletę - długie wsparcie i brak konieczności wymiany płyty głównej co dwie generacje.

AMD szykuje procesory Ryzen 5 5600XT i 5600T

Świetnym dowodem na to jest fakt, że socket AMD AM5 pojawił się dopiero pod koniec 2022 roku wraz z układami AMD Ryzen 7000. Teraz zaś korzysta z niego seria Ryzen 9000. Wygląda jednak na to, że Czerwoni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Na stare płyty główne zmierzają bowiem dwa nowe CPU.

Liczne zagraniczne źródła wskazują na to, że AMD szykuje procesory Ryzen 5 5600XT oraz Ryzen 5 5600T. Widnieją one już zarówno na stronie internetowej jednego z producentów - firmy ASUS, jak i w bazach wyników programu Geekbench. Co może sugerować, że trafiły one już do wybranych komputerów OEM.

Oba procesory będą korzystać z architektury AMD Zen 3 oraz litografii 7 nm od TSMC. Dostaniemy 6 rdzeni i 12 wątków, TDP 65 W i brak iGPU. W przypadku AMD Ryzen 5 5600XT taktowanie bazowe ma wynosić 3,8 GHz, zaś w Ryzen 5 5600T będzie to 3,5 GHz. Niestety zegary w trybie boost pozostają tajemnicą.

W teście Geekbench AMD Ryzen 5 5600XT sparowany z płytą główną GIGABYTE X870 Aorus Pro i pamięciami RAM DDR4-2666 zanotował 2132 punktów dla wydajności jednowątkowej i 9182 punktów dla wydajności wielowątkowej. To osiągi na poziomie dostępnego już od dawna AMD Ryzen 5 5600. Pozostaje więc liczyć, że nowe CPU będą wyjątkowo tanie lub po prostu stworzone zostały z myślą o gotowych PC.

Zobacz: MediaExpert poszalał. Za taką cenę nie ma sensu się zastanawiać

Zobacz: Intel szykuje nowy układ graficzny. Wydajność zaskakuje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com, momomo_us@Twitter

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne