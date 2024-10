Intel szykuje nowy układ graficzny. Wydajność zaskakuje

Wygląda na to, że Intel zmienia politykę. Więcej ich nowych procesorów dostanie wydajne iGPU, które będą nadawały się do czegoś więcej niż wyświetlanie pulpitu.

W 2022 roku Intel postanowił wejść na rynek kart graficznych, a pierwszą generacją było ARC Alchemist. Udostępniona ona została zarówno jako układy dla laptopów, iGPU w procesorach oraz dedykowane karty dla komputerów stacjonarnych. Początki były wyboiste - zwłaszcza sterowniki - ale sytuacja została opanowana.

Intel Arrow Lake-H zaskoczy nas mocnym iGPU

Teraz Niebiescy szykują się do premiery rodziny ARC Battlemage, która ma zaoferować znacznie wyższą wydajność. Jej przedsmak dostaliśmy już jako zintegrowane układy graficzne w mobilnej serii Intel Lunar Lake. Wygląda jednak na to, że to nie koniec nowości.

W bazie wyników GFX Bench namierzony został model Intel ARC 140T, czyli nowe iGPU na bazie architektury Intel Xe-LPG+. Innymi słowy ulepszona generacja ARC Alchemist. Wyposażono je w 128 jednostki obliczeniowe co odpowiada 8 rdzeniom Intel Xe. Układ miał do dyspozycji 16 GB pamięci VRAM.

Chociaż próbka porównawcza jest niewielka, to Intel ARC 140T wypada lepiej niż Intel ARC 140V. Różnice te wynoszą od 17% do aż 71%. Trudno powiedzieć czy to kwestia optymalizacji, czy zdecydowanie wyższych taktowań. Jednak w niektórych scenariuszach (Teselacja, ALU 2, Driver Overhead 2) wypada gorzej.

Jak na razie nie wiadomo jakie Amerykanie mają plany względem Intel ARC 140T. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to, że będzie to iGPU, które trafi do mobilnych procesorów Intel Arrow Lake-H (Core Ultra 200H).

