AMD Ryzen 7 9800X3D trafił do pierwszych sklepów. Znamy ceny

Czekasz na procesory AMD Ryzen 9000X3D? W takim razie możesz zacząć już oszczędzać. Oferty pierwszych sklepów w USA sugerują, że tanio nie będzie.

Nie jest już żadną tajemnicą, że AMD szykuje się do premiery procesorów Ryzen 9000X3D dla komputerów stacjonarnych. Będą one korzystały z architektury AMD Zen5 oraz litografii TSMC, ale doposażone zostaną w dużą pamięć 3D V-Cache. Ma ona przynieść skok wydajności głównie w grach.

Najtańszy AMD Ryzen 9000X3D ma kosztować ponad 2000 zł

Czerwoni planują trzy różne modele - AMD Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9900X3D oraz Ryzen 9 9950X3D. Jako pierwszy pojawi się najsłabszy wariant i zaoferuje nam 8 rdzeni oraz 16 wątków z taktowaniem od 4,7 do 5,2 GHz oraz 104 MB pamięci podręcznej. Całość przy TDP 120 W.

Według najnowszych informacji seria AMD Ryzen 9000X3D zaprezentowana zostanie 25 października, a do sklepów trafi już 7 listopada. Jedyną niewiadomą ceną pozostawały ceny, aż do teraz. Dwóch amerykańskich sprzedawców - Bottom Line Telecommunications i Tech-America - dodało je już do swojej oferty.

BTL wycenia AMD Ryzen 7 9800X3D na 484 dolary, zaś TA na 525 dolarów. Daje nam to około 1929 i 2090 złotych, do tego należy doliczyć jeszcze polski VAT. To sporo, biorąc pod uwagę, że AMD Ryzen 7 9700X kosztuje w Polsce aktualnie około 1499 złotych, a AMD Ryzen 9 9900X kupimy już za 2099 złotych.

Oczywiście zawsze jest szansa, że to zwykłe "wypełniacze" i/lub próba zarobienia na niecierpliwych konsumentach. Z ostatecznymi wnioskami warto wstrzymać się do oficjalnej prezentacji i poznania sugerowanych cen, a najlepiej do pierwszych niezależnych testów wydajności.

Źródło zdjęć: Shutterstock, momomo_us i harukaze5719@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne