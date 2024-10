G.SKILL dołącza do gry. Dostaniemy wydajne moduły CUDIMM

Warto poczekać ze składaniem nowego PC. Już w przyszłym tygodniu na rynek trafią nowe procesory, płyty główne i moduły RAM. Mają zapewnić najwyższą wydajność.

Jedną z zalet nowych procesorów Intel Core Ultra 200S oraz platform LGA 1851, których premiera planowana jest na 24 października 2024, ma być obsługa wyjątkowo wysoko taktowanych modułów RAM DDR5. Wszystko za sprawą lepszego kontrolera pamięci, ale również wsparcia dla standardu CUDIMM.

Konkurencja obiecuje wydajność nawet do 9200 MT/s

Pamięci typu CUDIMM na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe moduły i pasują do dotychczasowych płyt głównych. Na ich PCB znalazł się jednak dodatkowy układ - sterownik zegara (CKD). W dużym uproszczeniu odbiera, wzmacnia i dystrybuuje on sygnał, zwiększając jego integralność. To poprawia stabilność pracy.

Do tej pory swoimi modelami chwalili się tacy producenci jak V-Color, Adgard, BIWIN i TeamGroup. Teraz zaś przyszła pora na bardziej znaną i łatwiej dostępną w Polsce firmę G.SKILL. Ich seria nazwana została Trident Z5 CK i może pochwalić się metalowymi radiatorami z gustownym, lustrzanym wykończeniem.

Mowa o prędkości 8200 MT/s i opóźnieniach rzędu CL 40-52-52-131 przy napięciu 1,4 V. Na start pojawią się zestawy o pojemności 48 GB (2x 24 GB). Na testy nie będzie trzeba długo czekać, bowiem G.SKILL Trident Z5 CK wchodzi w skład jednego z premierowych pakietów recenzenckich z płytą główną firmy ASUS.

Zobacz: Jeden z producentów uspokaja. Chodzi o GeForce RTX 5090

Zobacz: Intel Arrow Lake w pełnym negliżu. Debiut w sklepach lada moment

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: G.SKILL, Pause Hardware

Źródło tekstu: oprac. własne