Najlepsze płyty główne znikają ze sklepów. Wiemy czemu

Planowałeś złożyć nowy zestaw komputerowy? Nigdzie nie możesz znaleźć porządnej płyty głównej? Nic dziwnego! Wiemy co się z nimi stało i kiedy wrócą do sklepów.

Na rynku mamy przynajmniej kilku dużych producentów płyt głównych - ASUS, ASRock, BIOSTAR, GIGABYTE, MSI, a do tego dochodzą mniejsze firmy jak EVGA, NZXT czy producenci typowo chińscy. Nikogo więc nie powinno dziwić, że w sklepach można znaleźć całe zatrzęsienie platform dla procesorów AMD i Intela.

ASUS zaoferuje nam m. in. Wi-Fi 7 i lepszą sekcję zasilania

Jednak co innego złożyć maszynę do internetu, filmów i seriali czy gier, a co innego komputer dla entuzjasty podkręcania. Do mocnego OC potrzeba już porządnej płyty głównej. Przeważnie mowa o flagowych modelach danego producenta. A jedno z najlepszych rozwiązań zaczęło znikać z rynku.

Płyta ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX, której sami używaliśmy przy testach pamięci Patriot Viper Xtreme 5 DDR5-8000, ma aktualnie spore problemy z dostępnością, a tym samym cenami. Powód? Tajwańczycy przestali ją produkować. ASUS szykuje się bowiem do premiery odświeżonego, jeszcze lepszego modelu.

Dyrektor generalny ASUS China, Tony Yu, odpowiadał na pytania fanów w najnowszym materiale wideo. Możemy się z niego dowiedzieć, że firma - podobnie jak GIGABYTE czy MSI - szykuje się do wydania nowych płyt głównych przy premierze Intel Raptor Lake Refresh. Dotyczy to również flagowego modelu APEX.

Wśród nowości należy wymienić Wi-Fi 7, lepszy kontroler sieciowy, mocniejszą i lepiej chłodzoną sekcję zasilania czy wreszcie zwiększony potencjał OC pamięci RAM DDR5. Prócz tego zobaczymy też odświeżony design oraz - w przypadku niższych modeli - nowe wersje kolorystyczne.

Zapowiedź Intel Core 14. generacji przewidywana jest jeszcze w tym miesiącu, podczas wydarzenia Intel Innovation 2023. Premiera powinna nastąpić w październiku. Wtedy też zobaczymy odświeżone płyty główne.

