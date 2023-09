GIGABYTE szykuje nowe płyty główne dla fanów białych PC

Jeśli planujesz złożenie nowego PC i lubisz białe zestawy komputerowe to GIGABYTE ma coś dla Ciebie. Do sklepów trafią dwie nowe płyty główne z serii AORUS.

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowych procesorów, czyli rodziny Intel Raptor Lake Refresh. Przewiduje się, że zaprezentowana zostanie ona oficjalnie jeszcze w tym miesiącu, a do sklepów trafi już w październiku. Ma być to jednak głównie odświeżenie oferty, a nowe CPU będą pasować do starych płyt LGA 1700.

Nowe płyty obsłużą rekordowo szybkie moduły RAM

Nie oznacza to jednak, że producenci tacy jak ASUS, ASRock, GIGABYTE czy MSI nie przygotowali nowych platform. Nie ma jednak mowy o rewolucjach, a raczej drobnych usprawnieniach.

GIGABYTE w ramach rodziny AORUS szykuje dwa nowe modele - Z790 AORUS PRO X oraz B760M AORUS ELITE X AX. Kuszą one zarówno białą kolorystyką (łącznie z PCB), jak i zmienionym wizualnie BIOS-em. Pierwsze rozwiązanie to propozycja w formacie ATX dla entuzjastów, drugie zaś bardziej przyziemne mATX.

Wśród wartych uwagi zmian warto wymienić m. in. montowane beznarzędziowo radiatory dla SSD, obsługa szybszych modułów RAM DDR5 (nawet profile XMP 8266 MHz), 5-gigabitowy kontroler sieciowy Realtek czy kartę od łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7. Wisienką na torcie jest nowy, biały BIOS.

Należy zakładać, że GIGABYTE Z790 AORUS PRO X i B760M AORUS ELITE trafią do sprzedaży w październiku, wraz z premierą Intel Core 14. generacji. Sugerowane ceny nie zostały podane, ale tanio nie będzie.

