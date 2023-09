Ten sprzęt to gratka dla fanów Street Fightera

Mamy dobre wieści dla fanów znanej japońskiej bijatyki. Cooler Master i Capcom nawiązali współpracę, a do sklepów trafią sprzęty z serii Street Fighter 6.

Zarówno Cooler Master, jak i Capcom to giganci znani przez wszystkich w swoich branżach. W pierwszym przypadku mowa o tajwańskim producencie sprzętu komputerowego, a w drugim o japońskim twórcy gier. A tak się składa, że obie firmy nawiązały właśnie współpracę.

Sprzęt z serii Street Fighter trafi do sklepów we wrześniu

Efektem kooperacji Cooler Master x Capcom jest limitowana kolekcja podzespołów komputerowych i peryferiów, które inspirowane są grą Street Fighter 6. Mowa o serii bijatyk zapoczątkowanej w 1978 roku.

Fani Street Fightera będą mogli nabyć sprzęty, które nawiązują do znanych i lubianych postaci jak Chun-Li, Ryu, Luke czy Blanka. Wszystkie z nich kuszą nową kolorystyką, grafikami i podświetleniem RGB LED. Do wyboru są m. in. klawiatury, myszki, chłodzenia CPU, obudowy i fotele. Pełna lista nowości wygląda następująco:

fotel Calibre X2 SF6 Limited Edition,

zestaw słuchawkowy CH331 SF6 Edition,

klawiatura CK570 SF6 Edition,

chłodzenie procesora Hyper 212 Halo SF6

chłodzenie procesora MasterLiquid 360L Core SF6 AIO,

mysz MM310 SF6 Edition,

podkładka pod mysz MP511 SF6 Edition,

zasilacz MWE Gold V2 SF6

obudowa TD500 Mesh V2 SF6 Edition

Nowa ekskluzywna kolekcja komponentów i peryferiów z linii Street Fighter 6 będzie dostępna w sprzedaży jeszcze we wrześniu. Cooler Master szykuje również szereg wydarzeń i konkursów, gdzie będzie można je wygrać. Z pełną specyfikacją nowości można zapoznać się na stronie producenta.

