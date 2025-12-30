1000 zł z bankomatu i wielkie obniżki w Plusie
Plus przygotował mocne uderzenie na koniec roku. Operator ruszył z wyprzedażą smartfonów, w której można zaoszczędzić spore sumy. To idealny moment na wymianę telefonu na nowszy model.
Składany Honor tańszy o 2000 złotych
Największą gwiazdą nowej oferty jest Honor Magic V5. To nowoczesny, składany smartfon dla wymagających użytkowników. Jeszcze niedawno trzeba było za niego zapłacić 8599 zł. Teraz Plus obniżył cenę do 6599 zł. To aż 2000 zł czystego zysku w portfelu. Urządzenie ma 512 GB przestrzeni na dane i 16 GB RAM-u.
Jeśli szukacie czegoś bardziej klasycznego, warto spojrzeć na Samsunga Galaxy S25 FE. Ten model kosztuje teraz 2499 zł, czyli o 400 zł mniej niż wcześniej. To świetny wybór dla osób, które chcą mieć wydajny telefon z dobrym aparatem, ale nie chcą wydawać fortuny na flagowce. Fani Apple'a też znajdą coś dla siebie. iPhone Air 256 GB staniał do poziomu 4549 zł.
Weź gotówkę od Motoroli
Bardzo ciekawie wygląda promocja na Motorolę Edge 70. Telefon kosztuje 3499 zł, ale możesz odzyskać sporą część tej kwoty. Producent oferuje aż 1000 zł zwrotu w formie cashbacku. Pieniądze odbiera się bezpośrednio z bankomatu Euronet.
Zasady są proste. Kupujesz telefon w Plusie i wysyłasz SMS zgłoszeniowy do 14 stycznia 2026 roku. Po otrzymaniu kodu PIN idziesz do bankomatu i wypłacasz gotówkę. Dzięki temu realny koszt zakupu nowej Motoroli staje się bardziej atrakcyjny.
Solidne średniaki za grosze
Nie każdy potrzebuje najdroższego sprzętu na rynku. Plus przecenił też kilka tańszych modeli, które świetnie sprawdzą się na co dzień. Honor Magic8 Lite 5G kosztuje teraz 1499 zł. To solidna propozycja z pamięcią 512 GB. Przy zakupie na raty na start zapłacisz tylko symboliczne 1 zł.
W tej samej cenie dostępny jest Samsung Galaxy A56 5G. To jeden z najchętniej wybieranych telefonów w Polsce ze względu na długie wsparcie producenta. Jeśli szukacie czegoś jeszcze tańszego, sprawdźcie Motorolę Edge 60. Jej cena spadła do 1399 zł. Wszystkie wymienione modele obsługują sieć 5G.
