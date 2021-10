PlayStation VR ma już 5 lat

13 października 2016 roku, czyli dokładnie 5 lat temu, swoją premierą miało PlayStation VR, dzięki któremu mogliśmy znaleźć się dosłownie w środku świata gry.

Sony Interactive Entertainment dziękuje wszystkim fanom oraz utalentowanej społeczności deweloperów za ciepłe przyjęcie i wspieranie PlayStation VR przez te wszystkie lata. Z okazji 5. urodzin PS VR, począwszy od listopada bieżącego roku, posiadacze subskrypcji PlayStation Plus otrzymają, bez dodatkowych opłat, trzy dodatkowe gry PS VR. Więcej szczegółów będzie dostępnych w comiesięcznej aktualizacji PlayStation Plus, która pojawi się w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Zobacz: PlayStation VR 2 z dużym usprawnieniami. Premiera w przyszłym roku

Zobacz: PlayStation 5 z kolejną aktualizacją. Ma być jeszcze szybsze

Od czasu premiery PS VR społeczność gamingowa była świadkiem wielu wyjątkowych wydarzeń i doświadczeń docenionych przez krytyków, w tym zaprezentowaniem imponującej pod względem grafiki i dźwięków gry akcji Rez Infinite, epickiej platformówki Astro Bot Rescue Mission czy kultowej skradanki Hitman 3.

Przy ponad 500 grach i różnych usługach umożliwiających doświadczenie wirtualnej rzeczywistości firmy Sony, najczęściej wybierane tytuły od czasu premiery platformy PlayStation VR są następujące:

Rec Room,

Beat Saber,

PlayStation VR Worlds,

The Elder Scrolls V: Skyrim VR,

Resident Evil 7 biohazard.

Najpopularniejsze tytuły PlayStation VR z podziałem na regiony:

Europa: Rec Room, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, The Elder Scrolls: Skyrim VR, Resident Evil 7 biohazard,

Ameryka Północna: Rec Room, Beat Saber, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Job Simulator, Firewall: Zero Hour,

Japonia: Resident Evil 7 biohazard, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, Gran Turismo Sport.

Jeszcze więcej gier PlayStation VR

Oprócz tytułów, które cieszyły się dużym powodzeniem, należy również pamiętać o nadchodzących premierach. W przygotowaniu są takie gry jak Moss: Book II, Wanderer, After the Fall, Humanity, Puzzling Places, Zenith: The Last City i wiele innych. Produkcje tworzone z myślą o PlayStation VR pochodzą od najbardziej utalentowanych twórców z branży, którzy nieustannie stawiają sobie nowe wyzwania, by zapewnić użytkownikom platformy Sony wyjątkowe produkty i wrażenia.

PlayStation VR – domowe centrum rozrywki

PlayStation VR to najprostszy w użyciu i łatwo dostępny sposób, by doświadczyć zaawansowanych wrażeń wirtualnej rzeczywistości we własnym salonie. Do rozpoczęcia przygody z PS VR wystarczy konsola PlayStation 4 lub PlayStation 5 oraz PlayStation Camera. Nowoczesny wyświetlacz HD OLED, możliwość śledzenia ruchów głowy w zakresie 360 stopni oraz dźwięk 3D, umieszcza użytkownika „w samym środku” gry i pozwala cieszyć się interakcjami z niezwykle realistycznym otoczeniem. Gogle zaprojektowano z dużą precyzją i udoskonalono tak, aby były jak najlżejsze i zapewniały wygodę podczas wielogodzinnej zabawy.

Zobacz: Trailer nowego filmu Resident Evil to piękny ukłon w stronę graczy

Zobacz: Październikowe nowości w Xbox Game Pass: Halloween, lekcja historii i apokalipsa Zoombie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony