PlayStation VR 2 z dużym usprawnieniami. Premiera w przyszłym roku

PlayStation VR 2 zadebiutuje na wakacje 2022 roku - wynika z najnowszych pogłosek. Sony szykuje duże usprawnienia do swoich gogli wirtualnej rzeczywistości.

Z najnowszych informacji, do których dotarli dziennikarze Bloomberga, wynika, że Sony już w przyszłym roku zamierza wprowadzić do sprzedaży okulary PlayStation VR 2. Praca nad nowymi goglami wirtualnej rzeczywistości nie jest żadną tajemnicą, bo sami Japończycy oficjalnie je zapowiedzieli. Jednak najnowsze doniesienia dają wgląd w potencjalną datę premiery. Sony podobno celuje w okres wakacyjny 2022.

PlayStation VR 2 - co nowego?

Już wcześniej pojawiły się informacje, według których gogle PlayStation VR 2 - chociaż prawdopodobnie nie jest to oficjalna nazwa - zaoferują wyższą rozdzielczość. Ta ma wynosić aż 4000 × 2400 pikseli, czyli 2000 × 2400 pikseli na każdego oko. Nowością ma być też technika śledzenia ruchu gałek ocznych, połączona z Foveated Rendering. W praktyce sprowadza się to do tego, że obraz będzie ostrzejszy akurat w tym punkcie, na który będziemy patrzeć. Pozostały obraz będzie lekko rozmazany, co nie tylko pozwoli poprawić jakość obrazu, na który patrzymy, ale też przełoży się na lepszą płynność (mniej szczegółów do renderowania). Warto też wspomnieć o wbudowanych kamerach, które mają śledzić pozycję kontrolerów (tzw. śledzenie inside-out).

Dodatkowo Bloomberg informuje, że Sony zamierza wykorzystać w nowych goglach panele OLED produkcji Samsunga. To o tyle ciekawe, że większość producentów okularów VR (np. HTC oraz Facebook) w ostatnim czasie zdecydowała się na matryce LCD, które oferują lepszą rozdzielczość i są bardziej praktyczne (chociaż mają gorszy kontrast). Najwyraźniej Japończycy nie idą za trendami.

