PlayStation 5 z kolejną aktualizacją. Ma być jeszcze szybsze

PlayStation 5 doczekało się właśnie aktualizacji oprogramowania z numerkiem 21.02-04.02.00. Lista zmian nie jest długa, ale gabaryt paczki sugeruje spore stężenie poprawek pod maską.

PlayStation 5 po raz ostatni na szerszą skalę łatane było we wrześniu, kiedy to, jak powinniście pamiętać, konsola Sony w końcu doczekała się wsparcia dla dysków SSD M.2. Przy okazji, nie chwaląc się zbytnio, podciągnięto też wydajność urządzenia, co wykazały niezależne testy.

Nowy update 21.02-04.02.00 oficjalnie wprowadza tylko kolejne optymalizacje wydajności, jednak przy wadze rzędu 900 MB może uchodzić za nadspodziewanie, jak na ten rodzaj łatek, opasły.

Czy i tym razem Sony podbije odczuwalnie osiągi swojej konsoli, trudno powiedzieć. Tak czy siak, najświeższego patcha warto wgrać, a wręcz trzeba, bo inaczej nie połączycie się z infrastrukturą sieciową. Ryzyka raczej nie ma. Pierwsi użytkownicy nie wskazują żadnych problemów, przynajmniej na razie.

Z ciekawostek – niniejszym japoński producent otwiera drugą dziesiątkę aktualizacji dla PS5, jest to bowiem 11 z kolei łatka wydana do tego sprzętu. Całkiem intensywnie jak na mniej niż rok od premiery.

