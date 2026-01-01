Wyszła nowa wersja PlayStation 5 Pro. To się zmieniło

Sony przy każdej konsoli wydaje z czasem nowe rewizje, które mają z jednej strony usprawnić poszczególne elementy PlayStation, a z drugiej obniżyć koszty produkcji. Nie inaczej jest tym razem. PlayStation 5 Pro w wersji CFI-7100B01 przynosi kilka istotnych zmian.

Nowa wersja PlayStation 5 Pro

Zmiany przede wszystkim mają poprawić efektywność energetyczną konsoli, zmniejszyć ilość generowanego ciepła oraz poprawić profilu akustyczny, czyli po prostu zmniejszyć hałas wytwarzany przez urządzenie. W dłuższej perspektywie ma się to przełożyć na lepszą żywotność i niezawodność.

Po pierwsze, jak wynika z doniesień, Sony udało się o 4 proc. zmniejszyć zużycie energii w trakcie intensywnych sesji grania. Już samo to przekłada się na mniej generowanego ciepła. Pomimo tego Japończycy poprawili też radiator i zmienili krzywe wentylatorów, co przyniosło niższy hałas o 2 dB.

Jednak chyba najważniejsza zmiana dotyczy nie samej konsoli, a tego, co dostajemy z nią w zestawie. Chodzi konkretnie o nowy kontrole DualSense 2 (CFI-ZCT2W), który ma zmieniony projekt płytki PCB oraz zoptymalizowaną konfigurację baterii. Usunięto też drugi mikrofon do redukcji szumów.

Pierwsze doniesienia mówią o nawet 50-procentowej poprawie czasu działania na jednym ładowaniu. Kontroler ma teraz wytrzymywać do 12-15 godzin ciągłego grania.