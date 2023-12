Phanteks prezentuje nietypowe akcesorium, ale wielu się skusi

Phanteks zaprezentował bardzo nietypowe akcesoriów do komputerów, na które — jak podejrzewam — może skusić się wielu użytkowników.

Phanteks to firma, która powinna być doskonale znana wszystkim miłośnikom komputerów. W swojej ofercie mają między innymi zasilacze, chłodzenia, jak i obudowy do komputerów. Do tego dochodzi też cała masa innych akcesoriów. Jeden z nowych punktów w portfolio jest trochę nietypowy, ale na pewno znajdą się entuzjaści, którzy go kupią.

Phanteks PH-HRLCD

Phanteks PH-HRLCD to nic innego, jak 5,5-calowy ekran IPS, który możesz podłączyć do swojego komputera. Oferuje on rozdzielczość 2560 × 1440 pikseli, odświeżanie 60 Hz oraz jasność 450 nitów, a tak przynajmniej zapewnia producent. Wyświetlacz ma też w 99 proc. pokrywać paletę barw sRGB, więc odwzorowanie kolorów powinno być przyzwoite.

Co ważne, ekran może być zamontowany we wnętrzu komputera. Można do tego wykorzystać mocowanie za pomocą magnesów lub zwykłych śrub. W tym drugim przypadku ekran zajmie miejsce wentylatora o średnicy 120 mm. Phanteks PH-HRLCD dostępne jest w dwóch wersjach: białej oraz czarnej. Zasilany jest za pomocą kabla z USB do SATA. Natomiast obraz przesyłany jest przez przewód HDMI.

Po co komuś taki ekran? Bo tak. To oczywiście bajer, ale może mieć wiele różnych zastosowań, jak np. wyświetlanie parametrów poszczególnych podzespołów. Jestem przekonany, że wielu entuzjastów skusi się na takie akcesorium, a nie jest to sprzęt tani. Phanteks PH-HRLCD kosztuje 109,99 dolarów, co daje ponad 440 zł. Na szczęście jest to już kwota z VAT-em.

