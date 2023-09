Moduły RAM o pojemności 1 TB? Tak, to możliwe

Moduły RAM nowej generacji przynoszą nie tylko skok wydajności, ale również pojemności. Tym razem nowościami chwali się Samsung.

W ostatnich dniach na łamach Telepolis mogliście przeczytać test rekordowo szybkich modułów RAM DDR5, czyli Patriot Viper Xtreme 5. Jednak nowy standard pamięci to nie tylko segment konsumencki i wysokie taktowania. Jest on również zbawieniem dla serwerów, które zyskują znacznie wyższe pojemności.

Z nowych modułów RAM skorzystają serwery AI

A tak się składa, że południowokoreański gigant w postaci firmy Samsung poinformował o swoich nowych kościach pamięci w standardzie DDR5. Mają one pojemność 32 Gb (4 GB), co pozwoli na zbudowanie znacznie pojemniejszych modułów oraz zaoferowanie wyższej energooszczędności.

Nowe pamięci korzystają z litografii 12 nanometrów. Koreańczycy twierdzą, że moduł o pojemności 128 GB oparty na kościach 32 Gb ma o 10% mniejszy pobór mocy niż ten sam moduł na bazie kości 16 Gb.

Niestety producent nie chwali się prędkościami transferów nowego rozwiązania, ale nikogo nie powinno to dziwić. Tutaj głównym klientem będą serwery, a nie komputery domowe. Budowa popularnych w serwerach modułów DDR5 typu RDIMM o pojemności 128 GB na bazie nowych kości 32 Gb znacząco obniży ich ceny.

Co więcej jeśli Samsung zdecyduje się na konstrukcję opartą na stosach w technologii 40 8-Hi 3DS, to możliwe będzie stworzenie modułów o pojemności 1 TB. To byłoby zbawieniem zwłaszcza w przypadku serwerów wykorzystywanych do zadań związanych ze sztuczną inteligencją i bazami danych.

Samsung zapowiedział, że masowa produkcja kości 32 Gb DDR5 ruszy pod koniec tego roku. Pierwszych pamięci RAM z nimi na pokładzie należy się więc spodziewać na początku 2024 roku. Konieczna bowiem będzie jeszcze ich weryfikacja przed dostawców platform takich jak AMD, Ampere czy Intel.

