Nadciąga odświeżona obudowa mATX. Będzie tanio i nowocześnie

Składasz mały zestaw komputerowy? Nie chcesz wydawać dużo pieniędzy? Zależy Ci na niskich temperaturach? Nie ma sprawy! Z pomocą przychodzi Cooler Master.

W ostatnich latach można obserwować rozwój rynku małych zestawów komputerowych. W sklepach przybywa płyt głównych i kart graficznych w formacie Mini ITX, małych obudów komputerowych oraz zasilaczy w standardzie SFX i SFX-L. Pozwala to stworzyć naprawdę wydajne zestawy o niewielkich rozmiarach.

Sugerowana cena odświeżonej obudowy to ok. 300 złotych

Niestety standard mITX oraz SFX jest nadal znacznie droższych od klasycznych podzespołów. Na szczęście jest jeszcze złoty środek - zarówno pod względem rozmiaru, jak i cen - czyli Micro ATX. A tak się składa, że Tajwańska firma Cooler Master poinformowała o odświeżeniu swojej bardzo popularnej obudowy mATX.

Cooler Master MasterBox Q300L V2 to konstrukcja typu Mini Tower o wymiarach 383 x 230 x 378 milimetrów i masie około 4,4 kilograma. W jej środku możemy zamontować płyty główne w formacie Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 159 milimetrów, karty graficzne o długości do 360 milimetrów oraz zasilacze ATX. Dla nośników danych przewidziano jedną zatokę 3,5" oraz dwa miejsca 2,5".

Maksymalnie wejdzie tutaj sześć wentylatorów. Dwa 140- lub 120-milimetrowe na froncie, dwa mniejsze na górze i po jednym z tyłu i na dole obudowy. Fani chłodzenia cieczą muszą ograniczyć się do chłodnic 240-milimetrowych. W zestawie dostajemy pełen zestaw filtrów oraz jeden wentylator 120-milimetrowy.

Największa zmiana względem pierwowzoru to nowoczesny panel I/O znajdujący się na górze, który gości dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C oraz złącze audio. Dodatkowo w przypadku panelu bocznego w formie okna Tajwańczycy zrezygnowali z plexi na rzecz hartowanego szkła.

Cooler Master MasterBox Q300L V2 trafi do polskich sklepów w drugiej połowie września. Sugerowana cena ma wynosić około 300 złotych. Będzie więc nieco drożej niż w przypadku pierwszej generacji.

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na wrzesień 2023

Zobacz: Patriot Viper Xtreme 5. Ekstremalnie szybkie pamięci RAM DDR5 (Test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło tekstu: oprac. własne