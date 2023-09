Noctua ma dobre wieści dla fanów procesorów Intela

Z Japonii płyną dobre wieści dla osób planujących modernizację komputera i myślących o procesorach Intela. Tym razem wygadał się znany i ceniony producentów chłodzeń.

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowych procesorów, czyli rodziny Intel Raptor Lake Refresh. Zobaczymy je zapewne już w październiku. Jednak jako, że ma być to głównie odświeżenie oferty, to nowe CPU będą nadal korzystać z gniazda LGA 1700. Tego samego co starsze serie Intel Core 12. i 13. generacji.

Chłodzenia zgodne z LGA 1700 będą pasować pod LGA 1851

Nie oznacza to jednak, że Niebiescy nie pracują już nad kolejnymi rodzinami procesorów. Te niestety będą wymagały nowych platform. I chociaż Intel nie jest jeszcze gotowy do ich premiery, to Noctua już tak.

Serwis Akiba PC Watch zauważył w jednym z japońskich sklepów, że nowe chłodzenia procesora Noctua NH-U12A są już kompatybilne z gniazdem LGA 1851. Jest to o tyle zaskakujące, że Intel nie zapowiedział jeszcze oficjalnie tego socketu. Próżno też szukać takiej informacji na stronie ze specyfikacją tego coolera.

Japończycy zerknęli też do instrukcji i mają dobre wieści. Wygląda na to, że wykorzystywany jest ten sam zestaw montażowy co przy LGA 1700. Każe to więc sugerować, że rozwiązania innych firm, które przygotowano z myślą o procesora Intel Alder Lake i Raptor Lake, będą kompatybilne również z nowymi CPU.

Jak sama nazwa wskazuje LGA 1851 w porównaniu do LGA 1700 ma dysponować o 151 pinami więcej. Zostaną one wykorzystane do obsługi nowych funkcji i zapotrzebowania energetycznego w przyszłych procesorach, m. in w serii Intel Arrow Lake-S. Warto zaznaczyć, że IHS nowych jednostek nieznacznie urośnie. Do tej pory było to 6,73 - 7,4 mm, a teraz będzie to 6,83 - 7,49 mm.

