To pierwsze takie pamięci RAM dla AMD Ryzen 7000

Jesteś posiadaczem procesora AMD? Brakuje Ci pamięci RAM? Potrzebujesz nie tylko pojemności, ale i wydajności? W takim razie G.SKILL ma coś dla Ciebie.

Pamięci RAM DDR5 nie są już taką nowością. Debiutowały na rynku PC pod koniec 2021 roku, a wszystko dzięki rodzinie Intel Alder Lake. AMD jak zwykle w przypadku nowych technologii potrzebowało więcej czasu na opanowanie tego standardu, a moduły nowej generacji obsługiwane są dopiero od serii Ryzen 7000.

G.SKILL szykuje pojemne pamięci RAM DDR5 z AMD EXPO

Najwięksi producenci pamięci RAM cały czas pracują w pocie czoła by zaoferować jeszcze lepsze moduły. Tym samym z miesiąca na miesiąc dostajemy wyższe taktowania, niższe opóźnienia oraz od niedawna - większe pojemności. To ostatnie możliwe jest dzięki nowemu typowi kości pamięci.

MEGAsizeGPU, użytkownik Twittera znany już z trafnych przecieków, zdradził, że G.SKILL pracuje nad nowymi pamięciami RAM DDR5. Seria Trident Z5 Neo RGB powiększy się o moduły o pojemności 24 GB z AMD EXPO. Są to specjalne profile, podobne do stosowanego od dawna Intel XMP, które posiadają fabryczne ustawienia OC wybierane jednym kliknięciem w BIOS-e, zwiększające wydajność w grach i programach.

Pokazany zestaw z oznaczeniem "F5-6000J4048F24GX2-TZ5NR" ma łączną pojemność 48 GB (2x 24 GB). Mowa o efektywnym taktowaniu 6000 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 40-48-48-96 i napięciu 1,35 V. Zrzut z CPU-Z zdradza, że kości pochodzą od SpecTek, czyli spółki zależnej amerykańskiego Microna.

Data premiery i MSRP pozostają nieznane. Pamięci powinny trafić do sklepów w tym roku i z pewnością będą droższe niż moduły 16 GB. Pozwolą jednak na znaczne zwiększenie pamięci RAM w PC, co przyda się w stacjach roboczych. Należy jednak pamiętać, że wymagana jest do tego wcześniejsza aktualizacja BIOS-u.

Zobacz: NVIDIA chwali się wydajnością karty GeForce RTX 4060 w grach

Zobacz: Intel oficjalnie potwierdza serię Raptor Lake Refresh. Będzie dziwnie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MEGAsizeGPU@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne