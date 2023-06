NVIDIA chwali się wydajnością karty GeForce RTX 4060 w grach

NVIDIA oficjalnie zachwala wydajność swojej nowej karty graficznej do rozdzielczości Full HD. Zieloni zestawili ją z układami GeForce RTX 3060, RTX 2060 oraz GTX 1060.

Za kilka dni na rynku zadebiutuje nowa karta graficzna, czyli NVIDIA GeForce RTX 4060. Premiera planowana jest na 29 czerwca, a sugerowana cena w Europie to 329 euro (około 1455 złotych). Pierwsze egzemplarze trafiły już do recenzentów, a tym samym w sieci pojawia się sporo plotek i przecieków.

NVIDIA GeForce RTX 4060 zaoferuje 8 GB pamięci VRAM

Zieloni najwyraźniej postanowili ukrócić spekulację oraz podgrzać atmosferę wśród konsumentów planujących kupno nowej karty graficznej. Na oficjalnym blogu pojawił się bowiem wpis porównujący wydajność GeForce RTX 4060 do odpowiedników z trzech poprzednich generacji oraz podkreślający niższe zużycie energii.

Zdaniem NVIDII karta GeForce RTX 4060 jest o 20% wydajniejsza od GeForce RTX 3060, co pokrywałoby się z dotychczasowymi informacjami. Patrząc na starsze układy mowa rzekomo o 60% wyższej wydajności niż GeForce RTX 2060 oraz nawet ośmiokrotnie lepszej wydajności niż GeForce GTX 1060. Mowa o wynikach bez używania technologii NVIDIA DLSS. Z nią nowa karta wypada jeszcze lepiej.

Zieloni zwracają również uwagę na znacznie niższy pobór mocy nowej karty graficznej. W przypadku GeForce RTX 4060 to zaledwie 110 W, zaś w przypadku GeForce RTX 3060 to 170 W. Chociaż oznacza to oczywiście chłodniejsze i cichsze karty graficzne to oszczędność na rachunku za prąd nie jest wcale tak duża.

Według kalkulacji Amerykanów grając od 10 do 20 godzin tygodniowo przez cztery lata gracz z Niemiec może liczyć na oszczędności rzędu około 267 - 534 złotych łącznie. Czyli niecałych 67 - 134 złotych rocznie.

Jak zwykle, niezależnie o jakim producencie i sprzęcie mowa, z ostatecznymi wnioskami radzimy się wstrzymać do premiery. A tak się składa, że niezależne testy NVIDIA GeForce RTX 4060 będą dostępne również na Telepolis. Więc jeśli nurtuje Was jakieś zagadnienie to warto napisać o tym w komentarzu.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

