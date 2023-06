To odmieni laptopy. Wszystko dzięki SK hynix

Pierwszy z dużych producentów pamięci RAM oferuje wreszcie pojemne moduły DDR5 dla laptopów. Propozycja SK hynix pojawiła się już w sprzedaży.

Od kilku miesięcy w sprzedaży dostępne są pojemniejsze warianty pamięci RAM w standardzie DDR5. Do klasycznych modułów 8, 16 i 32 GB dołączyły również wersje 24 i 48 GB. Pozwala to na tworzenie znacznie bardziej rozbudowanych zestawów, które idealnie sprawdzają się w komputerach używanych do pracy.

Nie każdy laptop poradzi sobie z modułami DDR5 24 i 48 GB

Swoje propozycje przygotowały między innymi firmy takie jak Micron, Mushkin, G.SKILL oraz Corsair. Wszystkie z nich były jednak przewidziane dla komputerów stacjonarnych. Na szczęście w Chinach pojawiły się na szeroką skale pamięci RAM typu SO-DIMM z pojemnością 24 i 48 GB per moduł.

Jak donosi redakcja ITHome na chińskiej platformie sprzedażowej Taobao pojawiły się oferty pamięci RAM DDR5 typu SO-DIMM od SK hynix. Mowa o modułach 5600 MT/s, ale dokładne opóźnienia są nieznane. Pamięci o pojemności 24 GB wyceniono na 600 renminbi, a wersje 48 GB na 1180 renminbi. Daje nam to około 339 i 665 złotych. W Europie jednak będzie zapewne nieco drożej. Pozostaje nam czekać na premierę w Polsce.

Laptopy są najczęściej ograniczone do dwóch (a czasami nawet jednego) złączy dla pamięci RAM. Tym samym nowe moduły pozwolą wielu osobom zwiększyć dostępną pamięć z maksymalnych 64 do 96 GB. Oczywiście należy pamiętać, że pojemne DDR5 nie będą współpracowały z każdą maszyną. W większości przypadków potrzebna jest aktualizacja BIOS-u, która musi zostać udostępniona przez producenta komputera.

