Google szykuje się na zmiany. Pora na serię Chromebook X

Google w reakcji na dezorientacje konsumentów chce uprościć ofertę Chromebooków. Nowa seria ma oferować wydajniejsze podzespoły i lepszą jakość wykonania.

Chromebooki to laptopy, które powstają we współpracy z Google. Dzięki pracy pod kontrolą specjalnego systemu operacyjnego ChromeOS, który ma mniejsze wymagania niż Windows, całość może funkcjonować na słabszych podzespołach. Tym samym cena całego urządzenia jest znacznie przystępniejsza.

Seria Chromebook X będzie wydajniejsza i solidniejsza

Chromebooki widziane są przeważnie jakie laptopy dla dzieci i do szkół. Jednak na rynku są również droższe, lepiej wyposażone modele z serii "Premium" i "Plus". Wygląda jednak na to, że konsumenci gubią się w tych oznaczeniach. Z tego powodu Google planuje wprowadzić po prostu segment "Chromebook X".

Jak donosi 9to5Google powołując się na swoje źródła w Google, amerykański gigant planuje uprościć ofertę Chromebooków. Urządzenia spełniające określone wymagania będą teraz funkcjonowały jako "Chromebook X", a zmiana ta nastąpi jeszcze w tym roku. Mowa o laptopach w segmencie około 350 - 500 dolarów.

W zamian użytkownik ma liczyć na wydajniejsze procesory AMD i Intela, pojemniejszą pamięć RAM oraz dodatki w systemie operacyjnym - tapety na żywo, izolacja głosu, rozmywanie tła w połączeniach wideo. Nie zabraknie też ekranu bootowania z charakterystycznym "X". Wiele osób oczekuje też poprawy jakości wykonania i używanych materiałów, bowiem Chromebooki nie mają opinii trwałych urządzeń.

Źródło zdjęć: Telepolis / Arkadiusz Bała

Źródło tekstu: 9to5Google, oprac. własne