Seagate FireCuda 540, nadciąga kolejny SSD nowej generacji

Potrzebujesz wydajnego SSD z długą gwarancją? Świetnie się składa. Do producentów oferujących nośniki z interfejsem PCIe 5.0 x4 dołącza kolejna znana firma.

To dzięki procesorom Intel Alder Lake-S pod koniec 2021 roku pod domowe strzechy zawitał interfejs PCI Express 5.0, który zapewnia dwa razy wyższą przepustowość w porównaniu do poprzedniej generacji. Na odpowiedź ze strony AMD trzeba było czekać długo, bo do premiery rodziny Ryzen 7000.

Seagate FireCuda 540 oferuje wydajność do 10 000 MB/s

Z tego powodu producenci SSD nie śpieszyli się z nośnikami PCIe 5.0. To się jednak zmienia, a my co i rusz słyszymy o nowej propozycji od kolejnej firmy. Dzisiaj pochylimy się nad modelem od Seagate, który pojawił się w przedsprzedaży w pierwszych zagranicznych sklepach.

Seagate FireCuda 540 to nośnik półprzewodnikowy typu M.2 2280 korzystający z interfejsu PCI Express 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Zastosowane kości pamięci i kontroler pozostają tajemnicą. Wiemy jednak, że dostępne będą trzy warianty pojemności. Na premierę dostaniemy wersje 1 i 2 TB, a później również 4 TB.

Seagate FireCuda 540 1 TB oferuje wydajność do 9500 MB/s dla odczytu i do 8500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Wariant 2 TB jest wydajniejszy, tutaj mowa już o do 10 000 MB/s dla odczytu i zapisu. Tak czy siak daleko temu do topowych rozwiązań jak GALAX HOF Extreme 50S oferujący do 12 400 MB/s.

Data premiery pozostaje tajemnicą, ale powinna nastąpić lada moment skoro pierwsze sklepy oferują już przedsprzedaż. W UK model 1 TB wyceniony na 204 funty (około 1049 złotych), a 2 TB na 465 funtów (około 2395 złotych) i podobnych wartości należy spodziewać się w Polsce. Mowa o 5-letniej gwarancji producenta. Do wyboru będzie wersja z i bez fabrycznego radiatora, z czego druga będzie oczywiście droższa.

