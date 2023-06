Tak wydajnych SSD jeszcze nie było. Mowa o 12 400 MB/s

GALAX pokonuje kolejne granice. Tym razem znany wśród entuzjastów producent przygotował rekordowo szybkie SSD, które zawstydzają konkurencję.

Zarówno najnowsze procesory AMD Ryzen 7000, jak i Intel Alder Lake i Raptor Lake oraz dedykowane im flagowe płyty główne od dawna obsługują już interfejs PCI Express 5.0. Oferuje on dwa razy większa przepustowość niż PCI Express 4.0. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku SSD.

GALAX HOF Extreme 50S dostępny będzie w wersji 2 i 4 TB

Niestety najnowsze nośniki półprzewodnikowe mają jeszcze długą drogę do pokonania. Nie dość, że są aktualnie drogie i trudno dostępne, to daleko im wydajnością do limitów PCIe 5.0. Na szczęście producenci SSD dwoją się i troją pracując nad coraz lepszymi modelami. Jeden z nich zapowiedziała firma GALAX.

GALAX HOF Extreme 50S to nośniki półprzewodnikowe typu M.2 2280 korzystające z interfejsu PCIe 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Zastosowano tutaj kontroler Phison E26 oraz 232-warstwowe kości pamięci, a całość doprawiono pamięcią podręczną typu LPDDR4.

Wszystko to przekłada się na deklarowaną wydajność do 12 400 MB/s dla odczytu i do 11 800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 500 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego. Jest to więc znaczny skok wydajności zarówno względem zeszłorocznej serii HOF Extreme 50, jak i oferty konkurencji.

Układ chłodzenia to bogato żebrowany, miedziany radiator wspomagany przez mały wentylator oraz pokrywę zapewniającą poprawną cyrkulację powietrza. Całość pomalowana na srebrno.

Data premiery i sugerowane ceny pozostają nieznane. GALAX HOF Extreme 50S ma zadebiutować w sklepach "niedługo". Chińskie media donoszą, że producent przygotował spore zapasy wariantu 2 TB, a w przyszłości planowany jest również model 4 TB. Nie zobaczymy za to podbno mniejszych pojemności jak 1 TB.

Źródło zdjęć: ITHome

Źródło tekstu: ITHome, oprac. własne