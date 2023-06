ONEXFLY to wydajniejsza i lżejsza alternatywa dla Steam Decka

Często podróżujesz? Lubisz grać w najnowsze gry znane z PC? Valve Steam Deck jest zbyt nieporęczny? W takim razie może zaciekawić Cie chińska konsola ONEXFLY.

Sukces Nintendo Switch oraz Valve Steam Deck udowodnił, że na rynku jak najbardziej jest miejsce dla przenośnych konsol do gier. Widzą to nawet duże firmy kojarzone głównie z komputerami, a przykładem na to jest testowany przez nas niedawno ASUS ROG Ally o wydajności znacznie większej niż Steam Deck.

ONEXFLY korzysta z najwydajniejszego APU od AMD

Oczywiście zagarnąć kawałek tego tortu próbują dla siebie również Chińczycy. Na rynku jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejne urządzenia od firm takich jak AYANEO, AOKZEO i innych. Dzisiaj pochylimy się nad nową propozycję od One Netbook, które ma już w swoim portfolio konsolę OneXPlayer.

ONEXFLY to kompaktowa konsola, która chwali się większą mobilnością niż konkurencja. Wszystko za sprawą smukłej bryły oraz masy wynoszącej zaledwie 580 gramów. Dla porównania ASUS ROG Ally waży około 610 gramów, zaś Valve Steam Deck około 669 gramów.

Mimo to w środku znajdziemy procesor AMD Ryzen 7 7840U wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków oraz zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 780M z 12 jednostkami CU. To zasadniczo najlepsze z mobilnych APU w ofercie Amerykanów, pomijając serię Ryzen Z1, która aktualnie dostępna jest tylko dla konsol ASUS-a.

Co zastanawiające nowe grafiki przedstawiające ONEXFLY zdradzają, że urządzenie jest bliźniaczo podobne do AOKZOE A2. Obaj producenci zaprzeczają jednak, jakoby współpracowali. Główna różnica to zastosowany ekran. ONEXFLY korzysta z 7-calowej propozycji o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (stosunek 16:9), a AOKZOE A2 z matrycy o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli (16:10).

ONEXFLY trafił już na platformę crowdfundingową Indiegogo, ale zbiórka jeszcze nie wystartowała. Tym samym cena i data premiery pozostają nieznane. Śmiało można jednak założyć, że będzie drożej niż w przypadku Steam Decka, a nawet ROG ALLY. Chińczycy sprzedają znacznie mniej konsol, co podwyższa cenę ich produkcji. Jak zwykle w przypadku tego typu zbiórek, zwłaszcza z Chin, zalecamy zachować ostrożność.

Zobacz: Znamy wydajność NVIDIA GeForce RTX 4060. Nie ma powodów do radości

Zobacz: NVIDIA GeForce RTX 4060 w pierwszych sklepach. Znamy ceny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: One Netbook

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne