NVIDIA GeForce RTX 4060 w pierwszych sklepach. Znamy ceny

Poznaliśmy sklepową cenę autorskiego modelu GeForce RTX 4060. Mowa o znanej konstrukcji firmy Palit. Jest nieco drożej niż MSRP podane przez NVIDIĘ.

Chociaż nowe generacje kart graficznych od AMD i NVIDII towarzyszą nam już od ponad pół roku, to wiele osób nadal nie jest nimi zainteresowana. Powód? Dotychczasowe modele z rodziny Radeon i GeForce są co prawda bardzo wydajne, ale również bardzo drogie. Taniej wychodzi kupić starszą i/lub używaną kartę graficzną.

Pierwszy autorski GeForce RTX 4060 kosztuje 1465 złotych

Oczywiście Czerwoni i Zieloni mają w planach wydanie również tańszych modeli. A tak się składa, że jeden z nich ma debiutować lada moment. Mowa o NVIDIA GeForce RTX 4060, którego premiera planowana jest na 29 czerwca. Jednak już teraz karta w autorskiej wersji pojawiła się w pierwszych sklepach.

Jak zauważyła redakcja VideoCardz niemiecki sklep Galaxus dodał do swojej oferty kartę graficzną Palit GeForce RTX 4060 Dual. Jest to znany nam już, niżej pozycjonowany model, który wyposażono w układ chłodzenia z dwoma wentylatorami. Całość utrzymana w czerni i pozbawiona RGB LED.

Niemcy wycenili opisywaną kartę graficzną na 339 euro, czyli około 1509 złotych. To minimalnie więcej niż cena sugerowana przez Zielonych, która wynosi 329 euro, a więc równowartość około 1465 złotych. Dla porównania konkurencyjny AMD Radeon RX 7600 dostępny jest w Polsce już od 1349 złotych.

NVIDIA GeForce RTX 4060 ma korzystać z GPU w postaci AD107-300, a to oznacza 3072 rdzenie CUDA sparowane z 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 128-bitowej szynie danych. W porównaniu do dostępnej już wersji GeForce RTX 4060 Ti oznacza to o 1280 rdzeni CUDA mniej plus wolniejsze pamięci - 17 vs 18 Gbps.

Zobacz: Noctua NA-VC1 to niewielki sprzęt dla fanów druku 3D

Zobacz: Alphacool pokazał nowy blok CPU. To sprzęt dla entuzjastów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Palit, GalaxUS

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne